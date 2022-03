Red Hot Chili Peppers: pubblicato il nuovo singolo "Not the one”

Ieri, 23 marzo, con una breve clip condivisa sui social i Red Hot Chili Peppers anticipavano l’uscita prevista per domani di un nuovo singolo estratto dal loro prossimo album, "Unlimited love", il primo lavoro della band dal ritorno di John Frusciante in arrivo il prossimo 1 aprile. Il brano, però, intitolato "Not the one”, è disponibile già da oggi sulle piattaforme digitali di musica.

Caratterizzata da un’atmosfera più tranquilla rispetto ai precedenti due singoli, “Black summer” e "Poster child", la nuova canzone di Anthony Kiedis e soci si costruisce su delicati giri di basso e chitarra, sostenuti da una ritmica contenuta, con la voce del cantante che si lascia accompagnare dal pianoforte. "I'm not the person that you thought I was / I'm not the one you thought you knew / I do most anything to make you think that I'm the one / I do it all to get to you”, recita il passaggio iniziale del testo di "Not the one”, quarta traccia di “Unlimited love”.

Come riportato da Ultimate Classic Rock, Kiedis ha parlato della genesi del nuovo singolo della formazione losangelina ai microfoni di Zane Lowe su Apple Music 1 raccontando che la canzone è nata da un’idea del bassista dei Red Hot Chili Peppers Flea.

“Flea ha messo insieme una drum machine e un basso in una canzone nel suo garage coperto di ragnatele", ha spiegato il frontman della band di “Californication”: "Non era ciò che si sente oggi in 'Not the one' perché il bridge era la strofa e il ritornello era il bridge, ed era completamente invertito. Ogni giorno dopo le prove della band, torno a casa e ascolto quello che abbiamo fatto ripetutamente sperando che accenda qualcosa o che io senta la melodia giusta o qualcosa del genere, qualsiasi cosa. In quel caso, ho iniziato a sentire l'intera canzone mentre tornavo a casa ma completamente invertita dal modo in cui Flea l’aveva arrangiata”.

Anthony Kiedis ha poi raccontato: “Il giorno dopo ho detto: 'Flea, so che questo non è quello che avevi in ​​mente, ma va bene se canto la strofa sopra il ritornello e il ritornello sopra il bridge?’. Lui ha risposto: 'Sì, fai quello che vuoi’. Io ero tipo: ’Davvero?’. E Lui: ‘Sì, sì, fai qualunque cosa vuoi’. Aveva scritto una cosa bellissima e pensavo che forse volesse mantenerla così com'era scritta. In quel giorno particolare, lui è stato molto di supporto ed è stato di grande aiuto. Stavo attraversando un mese molto solitario e introspettivo. Mi è venuta in mente questa idea: ‘I think I know who you are, but maybe I don't. You think you know who I am, but maybe you don’t (Penso di sapere chi sei, ma forse no. Tu pensi di sapere chi sono io, ma forse no)’. Nelle relazioni intime, in particolar modo, sappiamo che tutti ci presentiamo in un modo e le persone hanno sempre la loro idea, ma cosa accadrebbe se mostrassimo il peggio di noi fin dall’inizio?”.

Il nuovo album "Unlimited love", successore di "The getaway” (leggi qui la recensione) del 2016, sarà presentato dal vivo dai Red Hot Chili Peppers anche in Italia in occasione del concerto in programma il prossimo 18 giugno della formazione losangelina come headliner del Firenze Rocks alla Visarno Arena.