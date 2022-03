“Overkill”: così i Motörhead dimostrarono di essere una vera band

L'attacco di batteria di Phil "Philty Animal" Taylor con l'uso estremo della doppia cassa, la prepotenza delle linee di basso di Lemmy Kilmister insieme alla sua voce rauca dalle tonalità grezze e i riff taglienti e incisivi del chitarrista "Fast" Eddie Clarke sono gli elementi che danno vita a uno dei brani più iconici e rappresentativi dei Motörhead Si tratta di “Overkill”, una scarica di energia e potenza, diretta come un calcio in faccia, che introduce l’ascoltatore al secondo album in studio della band inglese.

La carica esplosiva del pezzo, che apre e prende il titolo del disco originariamente pubblicato il 24 marzo 1979, anticipa il concentrato di suoni, aggressività e rock and roll dell’album, che al tempo della sua uscita fu per Kilmister e soci un vero e proprio trampolino di lancio verso il successo. Delineando la cifra stilistica del gruppo tra attitudine punk e anima hard rock, “Overkill” fa quindi parte di quei tre capolavori, insieme ai successivi “Bomber” (ottobre 1979) e “Ace of spades” (novembre 1980), che hanno consacrato i Motörhead come una delle band più importanti per la storia del rock.

Prima di “Overkill”: “L'album ‘Motörhead’ non era altro che una registrazione dal vivo”

Licenziato nel 1975 dagli Hawkind dopo essere stato beccato in possesso di anfetamine, con il desiderio di fare musica veloce e feroce Lemmy Kilmister formò presto una nuova band, battezzata poi con il nome "Motörhead" tratto dal titolo della sua ultima canzone scritta per il precedente gruppo.

Lemmy, voce e bassista, arruolò quindi il chitarrista Larry Wallis (già nei Pink Fairies e negli UFO) e il batterista Lucas Fox, sostituito dopo pochi spettacoli da Phil Taylor. L’etichetta di allora, però, non era soddisfatta del materiale prodotto dalla giovane band - anche se venne successivamente pubblicato sul disco “On parole” nel 1979 - e Kilmister decise di assoldare un altro chitarrista, “Fast” Eddie Clarke, ma stavolta fu Wallis a lasciare senza motivo il gruppo: si venne così a formare la formazione a tre, considerata classica, dei Motörhead. Tuttavia, visto lo scarso interesse generato, la band era sul punto di sciogliersi fino a quando la Chiswick Records non offrì al trio la possibilità di utilizzare uno studio per tre giorni al fine di realizzare un singolo d’addio. Kilmister e soci colsero l’occasione al volo ma, invece di registrare un brano, incisero un intero disco che sarebbe stato pubblicato come loro album di debutto. “Motörhead”, uscito il 21 agosto del 1977, andò abbastanza bene - rimanendo una settimana alla 43esima posizione della classifica degli album britannica - da suggerire che c'era un futuro per la band. Grazie al manager Douglas Smith e all’accordo con la Bronze Records, venne successivamente data ai Motörhead la possibilità di registrare un singolo. La band decise di incidere una cover di “Louie Louie” e il successo ottenuto portò la Bronze a prolungare il contratto e riportare il gruppo in studio per registrare un nuovo album.

“Realisticamente, l'album ‘Motörhead’ non era altro che una registrazione dal vivo. Rappresentava ciò facevamo sul palco in quel momento", raccontò in un’intervista rilasciata a “Metal Hammer” il compianto Kilmister, scomparso il 28 dicembre 2015: "Ma ora potevamo davvero lasciarci andare e vedere dove tutto ci avrebbe portato".

“Overkill”

I Motörhead decisero di lavorare sulla loro seconda prova sulla lunga distanza, intitolata poi “Overkill” su suggerimento di Gerry Bron della Bronze Records e accompagnata dalla copertina realizzata da Joe Petagno, colui che ha creato il famoso logo della band (Snaggletooth), con il produttore Jimmy Miller.

“Se la memoria non mi inganna, ci venne data una lista di quattro produttori tra cui scegliere.

L’unico della lista di cui avessi mai sentito parlare era Jimmy Miller, perché in precedenza aveva lavorato con i Rolling Stones. Era lui l’uomo che cercavamo”, spiegò a “Metal Hammer” Kilmister, che insieme al suo gruppo lavorò sul secondo disco tra il dicembre del 1978 e il successivo mese di gennaio in due studi, al Roundhouse e al Sound Development di Londra. "Probabilmente abbiamo impiegato un periodo di circa sei settimane”, narrò Lemmy: "Considerando che abbiamo fatto l'intero disco precedente in tre giorni, è stato un lasso di tempo enorme. Bisogna anche tenere a mente, però, che in quel periodo non eravamo concentrati solo sull'album. Facevamo anche concerti. Le cose andavano così allora. Tuttavia, eravamo tutti consapevoli del fatto che gli studi costavano un sacco di soldi, quindi non dovevamo comunque perdere tempo”.

Aperto dall’esplosiva title track, destinata a diventare uno dei veri e propri cavalli di battaglia ai concerti del gruppo tanto da essere l’ultimo pezzo eseguito dal vivo dai Motörhead nella loro carriera, e chiuso dal rock and roll di “Limb from limb”, “Overkill” include una serie di canzoni che al tempo permisero alla band di mostrare tutta la potenza di cui era capace. Dall’hard rock di “Stay clean” si passa quindi alle venature blues di “I’ll be your sister”, alle parole deliranti e ai riff taglienti di, per esempio, “Capricorn” o alle atmosfere stranianti del brano ispirato al film muto di Fritz Lange “Metropolis”.

A differenza dell’eponimo album di debutto di Lemmy Kilmister e compagni, realizzato frettolosamente e uscito nell’agosto del 1977, la seconda prova sulla lunga distanza della formazione britannica - che raggiunse la ventiquattresima posizione della classifica degli album inglese - segnò la crescita e l’evoluzione della band mostrando la tecnica e l’abilità del trio, sia sui palchi che in studio di registrazione. Ecco che, a distanza di quarantatré anni, “Overkill” è giustamente considerato ancora un classico. “È un classico? Davvero non lo so!”, disse a margine dell’intervista rilasciata a “Metal Hammer” Kilmister, che aggiunse:

“Quello che sento è un album un po’ troppo lento. Adesso suoniamo canzoni molto più veloci. Per noi è stato un trampolino di lancio, che ha portato a ‘Bomber’ - anche se penso che ‘Overkill’ sia un disco migliore - e poi ad ‘Ace of spades’. Ma quello che ‘Overkill’ ha fatto è stato dimostrare che eravamo una vera band”.

La tracklist e la copertina di “Overkill”

1. Overkill

2. Stay Clean

3. (I Won’t) Pay Your Price

4. I'll Be Your Sister

5. Capricorn

6. No Class

7. Damage Case

8. Tear Ya Down

9. Metropolis

10. Limb From Limb