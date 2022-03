Mr Rain, il rapper fuori dal coro

Che Mr Rain fosse un cane senza padrone lo avevamo capito già dieci anni fa, quando, dopo aver superato le selezioni di "X Factor" ed essere giunto agli home visit (in coppia con l'ex sodale Osso), il rapper bresciano decise di ritirarsi, spiazzando tutti: "I talent tolgono la personalità agli artisti, l'aspetto 'magico' della musica. Ti sei mai chiesto che fine fanno tutti i partecipanti compreso il vincitore molte volte? Finiscono nel dimenticatoio per fare spazio ai concorrenti dell'anno successivo e così via, è una ruota continua", avrebbe commentato tre anni dopo.

Sono passati dieci anni e Mattia Balardi, che nel frattempo ha vinto 12 Dischi di platino, 6 Dischi d'oro e totalizzato oltre 250 milioni di stream con le sue hit su Spotify, da "Carillon" a "Meteoriti" passando per "Ipernova", "I grandi non piangono mai" e "Fiori di Chernobyl", continua ad essere a modo suo una voce fuori dal coro. Appena tornato sulle scene a distanza di un anno dall'ultimo album "Petrichor" con un nuovo lavoro, "Fragile", il rapper - classe 1991 - stavolta descrive nei testi delle canzoni, come il titolo dell'album lascia intuire, la sua parte più sensibile e intima. .

D'altronde di sassolini dalle scarpe se ne è tolti, in questi anni.

E non pochi. Mr Rain ha raccontato di essere stato escluso più volte dai big del Festival di Sanremo, nonostante il successo delle sue canzoni sulle piattaforme di streaming: "Fiori di Chernobyl" sfiora i 60 milioni di ascolti su Spotify. È una delle canzoni che il rapper ha provato a presentare sul palco dell'Ariston, ricevendo però un "no" da parte della direzione artistica. Il suo risentimento Mattia Belardi lo ha sfogato l'anno scorso in una delle tracce di "Petrichor", "Non fa per me": "Potrei piangere in televisione per avere un po' di hype / Comprare milioni di streaming come la metà degli artisti su Spotify / Fingermi morto per vendere il doppio dei dischi e biglietti live / Ma scusami tanto, io come te non lo sarò mai / Potrei vendere il culo ogni estate per fare più numeri come una squillo / Potrei tutto in un featuring, essere primo in classifica Billboard / Potrei vivere solo di foto aspettando qualcuno che scriva per me / Potrei vendere l'anima al diavolo per fare un platino, ma sai che c'è? / Non fa per me". Versi velenosissimi. E ancora, per mettere i puntini sulle "i": "Ho scritto Fiori di Chernobyl / Ma mi hanno detto che non era un pezzo all'altezza per fare Sanremo / Certificato singolo di platino due mesi dopo Sanremo / Forse non è un mondo meritocratico come credevo". Non ha paura di dire quello che pensa, e questo gli fa onore.

In un modo o nell'altro, comunque, sul palco dell'Ariston alla fine quest'anno ci è salito, Mr. Rain. A febbraio ha affiancato Highsnob e Hu nella serata delle cover sulle note di "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco. A proposito del filo conduttore che lega i dieci pezzi che compongono la tracklist di "Fragili" il rapper dice:

Ho avuto un’improvvisa voglia di raccontarmi. Fragile è il mio terzo album ufficiale, nato in poco tempo dalla fame di musica, scritto e prodotto da me. C’era un lato di me che ho sempre tenuto al riparo, e in queste canzoni gli ho dato voce. Come se fossero dieci episodi di un’unica storia. Come se dipingessi diverse sfaccettature delle mie fragilità. Otto di loro sono state composte in due giorni, e ognuna racconta un capitolo, un punto di partenza verso il mio nuovo me. Musicalmente questo viaggio simbolico mi è servito per uscire dalla mia comfort zone. Un’apertura verso incognite che non vedo l’ora di conoscere. Quando compongo sono Fragile, mi metto a nudo, è un dono che faccio a me stesso e a chi si riconosce nella mia musica. Per questo ho scelto questo aggettivo. Fragile. Perché sono io.

L'uscita di "Fragili" è stata anticipata da quella del singolo "Crisalidi". Nel disco c'è un solo duetto (anche in questo Mr Rain fa la parte dell'anticonformista, oggi che gli album strabordano di featuring): quello con Annalisa su "Neve su Marte" (i due avevano già collaborato in passato per il singolo "Un domani").

Mr Rain è stato il primo artista, in Italia, ad aver scelto di rendere disponibili in anteprima su TikTok i suoni del suo nuovo disco. Venerdì 11 marzo, una settimana prima dell'uscita di "Fragili", il rapper bresciano ha pubblicato sulla piattaforma - amatissima dai più giovani - alcune anticipazioni delle canzoni contenute nell'album.