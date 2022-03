MIR TECH 2022, un omaggio a Claudio Coccoluto

MIR TECH, l’happening dedicato alle tecnologie audio, video e luci per gli spettacoli pubblici in programma a Rimini tra i prossimi 27 e 29 marzo, ricorderà nel corso della propria giornata d’apertura Claudio Coccoluto, uno dei più grandi DJ di sempre scomparso il 2 marzo del 2021 a Cassino. All’evento, battezzato “Faccio cose ballo gente”, prenderà parte da remoto Gianmaria Coccoluto, il figlio dell’artista: “La figura del disc jockey è stata a lungo penalizzata e legata a stereotipi sbagliati”, ha spiegato al proposito Gianmaria, “Il merito di mio padre è quello di aver deciso di svolgere questa professione con coscienza, onore e passione e di schierarsi dalla parte di questa categoria. Anche grazie a lui, oggi il dj è riconosciuto come un vero artista. Sono molto contento che MIR TECH abbia pensato a questa celebrazione nel corso di un’edizione così significativa, aiuterà a rendere il nome di mio padre ancora presente nella memoria di tutti i professionisti del settore”.