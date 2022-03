James Bay è tornato quello di ‘Hold back the river’, per fortuna

“Electric light”, l’album del 2018 all’insegna della svolta elettronica, che forse non convinceva nemmeno lui? Forse è destinato a restare una parentesi, nella carriera di James Bay. Il 31enne cantautore britannico, tra i più talentuosi della nuova generazione di songwriter d’oltremanica, torna sulle scene a distanza di quattro anni dall’ultimo disco – e a tre dall’Ep “Oh my messy mind” – con un nuovo singolo che sembra segnare un ritorno alle sonorità e alle atmosfere del folgorante esordio con “Chaos and the calm”, l’album di “Let it go” e della hit “Hold back the river”, che nel 2014 catapultò Bay in testa alle classifiche internazionali.

Un po’ di Americana, un po’ di indie rock, un po’ di folk: “Give me the reason”, appena uscito, suona quasi come una reazione alle .sonorità elettroniche di “Electric light”.

“’Give me the reason’, il primo singolo del mio terzo album, è finalmente arrivato. È stata un’avventura lunga e tortuosa produrre tutta questa nuova musica, ma ogni momento ne è valsa la pena. Amo questa canzone, è così bello condividerla ora con tutto il mondo. Spero che anche voi la possiate amare”, ha fatto sapere James Bay, annunciando l’uscita del brano sui suoi canali social ufficiali. La produzione del pezzo è firmata da Gabe Simon, musicista di Nashville noto ai più per aver collaborato con Lana Del Rey, tra gli altri, e nel pezzo c’è anche lo zampino di Foy Vance, icona del folk britannico sulle scene da più di trent’anni, che nel 2019 – a 45 anni, dopo aver inciso già cinque album e dopo essersi tolto soddisfazioni come quella di comporre la colonna sonora di un corto, “The shore” di Terry George, che poi si è aggiudicato l’Oscar – ha firmato per l’etichetta di Ed Sheeran, la Gingerbread Man.

“Give me the reason” inizia con una preghiera sussurrata, una richiesta d’aiuto quasi disperata del cantautore, con la voce sostenuta solo da leggeri accordi di pianoforte: “Give me the reason / Am I staying or leaving? / Give me the reason to give it one more try / Don't wanna say goodbye”, canta James Bay.

Il pezzo poi si apre con il ritmo regolare della batteria e il sottofondo di una chitarra elettrica a supportare la voce del cantautore britannico, in un crescendo di emozioni e intensità che si apre nel ritornello, che strizza l’occhio a certe cose di Bruce Springsteen (“The Wild, the Innocent & The E Street Shuffle”, “Born to run”), recentemente rispolverate anche da Jack Antonoff e i suoi Bleachers con l’acclamatissimo “Take the sadness out of Saturday night”, con la benedizione dello stesso Boss (che ha duettato con Antonoff in uno dei pezzi del disco).

Dopo “Electric light”, James Bay ha decostruito il suo suono fino all’essenziale nell’Ep “Oh my messy mind”, e qui torna intenzionalmente alle sonorità crude e semi-acustiche di “Hold back the river”, il successo che diede il via alla sua ascesa, prima dei premi (nel 2015 vinse il premio della critica ai Brit Awards, i riconoscimenti musicali più ambiti nel Regno Unito, e l’anno successivo si aggiudicò la statuetta come British Male Solo Artist, miglior artista maschile britannico), degli attestati di stima (ha aperto per i Rolling Stones e per Eric Clapton), dei tour mondiali. E forse non è un caso che per dare un tono al suo prossimo capitolo discografico – “Give me the reason” è la prima anticipazione del nuovo album, al quale sta lavorando da quasi due anni – James Bay abbia voluto tornare a calcare i palchi dei piccoli locali di musica indipendente dove iniziò a suonare prima del boom, esibendosi solo con un microfono e una chitarra.