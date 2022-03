Musica dal vivo: da CTS Eventim cauto ottimismo sul 2022

Dopo due anni di pandemia, il gigante tedesco della musica dal vivo è pronto a ripartire in modo stabile e strutturato grazie a una solidità finanziaria maturata anche nel corso dello scorso anno, che - nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria da SarS-Cov-2 - ha visto una crescita complessiva nel volume d’affari del gruppo rispetto al 2020. Questo, in sintesi, si evince dal report pubblicato oggi, giovedì 24 marzo, da CTS Eventin, la più grande società di musica dal vivo europea con sede a Brema e interessi diretti (anche in Italia) in live promoting, ticketing e - prossimamente - gestione di venue.