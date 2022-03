24kGoldn, su Roblox l'El Dorado Concert Experience

Sarà presentato nella giornata di domani, 25 marzo, El Dorado Concert Experience, evento digitale immersivo che vedrà il giovane rapper 24kGoldn protagonista su Roblox, uno dei metaversi più attivi sul versante musicale sviluppato dalla quotata Roblox Corporation: come riferito dalle note di presentazione, lo show “contrappone l'artista a una versione malvagia di se stesso in una battaglia per salvare la città di San Dorado”, città immaginaria battezzata con una crasi tra San Francisco, città natale dell’artista, ed El Dorado. “Durante il concerto 24kGoldn accompagnerà i fan attraverso la città ricoperta di vegetazione, si esibirà in luoghi iconici reinventati e darà a ogni canzone uno sfondo unico e creativo”, promettono i promotori dell’iniziativa.