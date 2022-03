Muse, il nuovo album "spazierà dal metal alle canzoni di Adele"

Dopo l'annuncio degli scorsi giorni, è già arrivato il momento delle prime anticipazioni sui suoni del nuovo album dei Muse, l'ideale successore di "Simulation Theory" del 2018, nonché primo album della band guidata da Matt Bellamy in quattro anni (nella discografia del gruppo non c'era mai stato un intervallo così lungo tra un disco e il suo successore).

"Will of the people", questo il titolo dell'ottavo album dei Muse, uscirà il prossimo 26 agosto. In un'intervista concessa ai microfoni di Apple Music 1 il frontman del gruppo ha svelato i primi dettagli sulle sonorità delle canzoni che andranno a comporre il disco:

Questo album spazia dal metal al pop, dalle prime cose che ho scritto a una canzone di Adele. E poi c'è un sacco di elettronica. L'abbiamo prodotto noi. Ci siamo messi a riflettere su tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi. L'ultima canzone del disco si intitola 'We are fucking fucked'. Ne sono davvero felice e orgoglioso. Penso sinceramente che questo sia il nostro miglior album.

I Muse hanno già pubblicato, oltre ai primi singoli "Won't stand down" e "Compliance", la tracklist e la copertina di "Will of the people". A proposito del concept alla base del nuovo album, nato tra Los Angeles e Londra, e "influenzato dalla crescente incertezza e instabilità nel mondo”, Bellamy ha detto

La pandemia, nuove guerre in Europa, massicce proteste e rivolte, un tentativo di insurrezione, destabilizzazione della democrazia occidentale, crescente autoritarismo, incendi e disastri naturali e la destabilizzazione dell'ordine globale hanno influenzato ‘Will of the people’. È stato un periodo di preoccupazione e spaventoso per tutti noi poiché l'impero occidentale e il mondo naturale, che ci hanno cullato per così tanto tempo, sono veramente minacciati. Questo album è un viaggio personale attraverso quelle paure e la preparazione per ciò che verrà dopo.

I Muse saranno in Italia il 17 giugno: la band si esibirà in concerto sul palco del Firenze Rocks, a distanza di tre anni dagli ultimi show nel nostro paese, quelli che nell'estate del 2019 videro il trio esibirsi allo Stadio San Siro di Milano e all'Olimpico di Roma.