Bowie, parla il fotografo: "David nazista? Falso. Ecco perché"

Tutto partì con una dichiarazione attribuita a David Bowie, all'inizio del 1976, che recitava: "La Gran Bretagna trarrebbe beneficio dall'avvento di un leader fascista". Poi arrivò quella foto, che condannò per anni la rockstar britannica a una presunta appartenenza all'ideologia di estrema destra: immortalava Bowie mentre, lasciando la stazione di Victoria Station, a Londra, alzava il braccio.

Peraltro il sinistro, non il destro. A pubblicare l'immagine fu il New Musical Express: quel gesto venne scambiato per un saluto nazista, a confermare le teorie secondo le quali la voce di "Space Oddity" era effettivamente un filonazista (i tabloid scandalistici specularono non poco sulle sempre presunte tendenze naziste del cantante, accusato di essere pure in possesso di alcuni cimeli nazisti), ma in realtà Bowie stava semplicemente salutando alcuni fan. A scagionare Bowie da quelle accuse, a più di sei anni dalla scomparsa della rockstar, ci pensa il fotografo Andrew Kent, che seguì David Bowie in tour proprio in quel periodo, tra il 1975 e il 1976, quando l'artista decise di lasciarsi alle spalle l'esperienza americana, culminata con il successo dell'album "Young americans" e le riprese del film "L'uomo che cadde sulla Terra", per tornare in Europa e rifondare la sua carriera.

Gli scatti di Andrew Kent, oggi 74enne, saranno esposti a Milano dal prossimo 2 aprile in occasione della mostra "David Bowie the Passenger", all'interno del cartellone del TAM Teatro Arcimboldi Milano, allestita in uno dei foyer del teatro meneghino. Durante il tour promozionale del suo ultimo album, "Station to station", Bowie era diventato “The Thin White Duke” ovvero “Il Sottile Duca Bianco”: un elegante, sofisticato, pallido - ed eccessivamente scavato in viso - crooner con camicia bianca, panciotto e pantaloni neri. Un antistyle per eccellenza che nasceva dalla mente non convenzionale di un artista che aveva espanso i confini del pop, introducendo nuovi elementi come la performance, costumi di scena che avrebbero influenzato la moda, la letteratura, la politica e una teatralità prima sconosciuta in quel contesto. Le fotografie e le testimonianze di Andrew Kent che compongono questa mostra raccontano quel periodo concitato nel quale tutto stava di nuovo cambiando sia per Bowie che per il mondo attorno a lui. Tra le foto esposte, anche quelle che ritraggono Bowie a Mosca (che aveva già visitato nel 1973). Ricordando quella fase della carriera dell'artista, e parlando proprio delle accuse di essere filonazista, Kent dice:

La foto preferita di David era quella sulla piazza Rossa con Iggy Pop, mentre il ricordo che ho più impresso sono i soldati che marciano nella stessa piazza, un momento che non scorderò mai e che è importante soprattutto in questo periodo storico. Non avevamo nessun aiuto e nessuno parlava inglese tranne gli assistenti di volo dell'Aeroflot, solo grazie a loro siamo arrivati al nostro albergo, il Metropol. David era molto felice quel giorno, non vedeva l'ora di tornare a casa e il suo gesto non era assolutamente nazista, ho viaggiato con lui a lungo e non ha mai fatto commenti di questo tipo, anzi, io sono ebreo e a maggior ragione non ho sentito nessun tipo di discriminazione, in quel gesto non c'era malizia. Tra di noi c'era un buonissimo rapporto, ci capivamo molto bene e grazie a questa forte connessione sentivo quando era il momento giusto per scattare, il mio obiettivo era riprendere il suo lato più quieto.

Caricamento gallery in corso Galleria fotografica {{ artistName }} - {{ title }} Foto di: {{ photographer }} Vai alla gallery completa {{ activePhoto.title }} Foto di: {{ activePhoto.photographer }}

La mostra “David Bowie the Passenger. By Andrew Kent”, è un’anteprima italiana, e si compone di 60 scatti, diversi cimeli e documenti originali provenienti dall’archivio di Kent. Accanto al percorso fotografico verranno fedelmente e filologicamente ricostruiti gli ambienti protagonisti della avventura europea di Bowie a metà degli anni ’70: dal vagone del treno che lo portò fino a Mosca, alla sua stanza di albergo a Parigi. E ancora abiti, microfoni, macchine fotografiche, dischi, modellini, manifesti, memorabilia varia e proiezioni completano la mostra accompagnando il visitatore in un viaggio spettacolare ed immersivo all’interno di una delle parentesi più affascinanti della carriera dell’icona della cultura popolare.