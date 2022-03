Harry Styles ha annunciato un nuovo album

"Fine line", l'album del 2019, risultato essere il secondo più venduto tra i vinili nel corso del 2021, è in classifica negli Usa da 118 settimane (in Italia è rimasto nella top 100 della classifica Fimi/Gfk per 100 settimane consecutive), quasi tre anni, e sembra essere destinato a restarci ancora a lungo. Ora, però, Harry Styles si appresta a voltare pagina, inaugurando una nuova fase della sua carriera. L'ex One Direction ha annunciato l'uscita del nuovo, attesissimo disco: si intitola "Harry's house" e arriverà nei negozi e sulle piattaforme di streaming il prossimo 20 maggio.

Il cantautore britannico ha annunciato l'uscita del progetto svelandone i primi dettagli: oltre al titolo, Harry Styles ha pubblicato anche la copertina del disco, che lo ritrae in una stanza con l'arredamento sottosopra. L'album conterrà tredici pezzi. Harry Styles ha anche condiviso un trailer di presentazione dell'intero progetto:

Gli ultimi tre anni, quelli trascorsi dall'uscita di "Fine line", sono stati all'insegna dei successi per l'ex One Direction, nonostante la pandemia. Harry Styles si è aggiudicato l’ambito Billboard Music Chart Achievement Award 2020 e nel corso del 2021 ha vinto premi come il “Favorite Pop/Rock Album” agli AMA (American Music Awards), l'“International Album of the Year” ai Juno Awards e il “Best International Artist” agli ARIA Music Awards. L'anno scorso il cantautore ha aperto con "Watermelon sugar" la cerimonia di consegna dei Grammy Awards, vincendo nella categoria "Best Pop Solo Performance".

Cresce, dopo l'annuncio del nuovo album, l'attesa per i concerti italiani del tour mondiale. Le date italiane del "Love On Tour" di Harry Styles, previste originariamente all’Unipol Arena di Bologna il 12 febbraio 2022 e al Pala Alpitour di Torino il 13 febbraio 2022, sono rispettivamente riprogrammate il 25 luglio 2022 a Bologna e il 26 luglio 2022 a Torino. L'ex One Direction ha aggiornato il calendario del tour, che ha subito modifiche a causa delle restrizioni legate al Covid-19 e all'andamento dell'epidemia.