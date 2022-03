Ghost, il lato oscuro del rock che scala le chart

E pensare che, fino a nemmeno due anni fa, un riff di chitarra - anche solo accennato - nel mezzo di un brano da alta classifica era considerata (quasi) una notizia. Poi i Maneskin hanno vinto Sanremo ed Eurovision Song Contest, arrivando a giocarsela alla pari - in termini numerici - con le star mondiali del pop da alta classifica: al di là della spaccatura tra sostenitori e detrattori, il successo della band romana ha chiarito all’opinione pubblica italiana che il rock non era affatto un genere in via di estinzione, né tantomeno un genere di nicchia frequentato da boomer e nostalgici assortiti.

Certo, si potrebbe dire che non bastano chitarra e batteria per parlare di ritorno di un genere, e che la band di “Zitti e buoni” è giovane, carina, sfacciata e griffata, quindi perfettamente conforme agli standard del pop più omologato, se non fosse - appunto - per il sound e la strumentazione. Se, però, così fosse, come spiegare il successo dei Ghost?

La band, invenzione del frontman, polistrumentista e produttore svedese Tobias Forge, è sulla piazza dal 2006, ha un’immagine tutt’altro che rassicurante e un sound che spazia dal doom metal al progressive rock, passando da heavy e hard rock. E’, in sostanza, l’opposto della rappresentazione del mainstream musicale comunemente inteso. Eppure ha alle spalle cinque album, collaborazioni con pezzi da novanta del mondo della produzione musicale come Nick Raskulinecz (Korn, Rush, Foo Fighters) e Tom Dalgety (Rammstein, Therapy?, Simple Minds), e un premio Grammy, conquistato nel 2016.

Non che una statuetta guadagnata nel corso di una music’s biggest night implichi necessariamente una consacrazione presso il pubblico. Anzi, spesso la sensibilità dell’establishment discografico è scollato dalla sensibilità del pubblico, e agli “Oscar della musica”, questo problema, sta tenendo banco da ormai qualche anno. Nel caso di Ghost, però, è diverso.

“Impera”, l’ultima prova sulla lunga distanza del progetto di Forge (leggi qui la recensione), è stato pubblicato lo scorso 11 marzo, ed è finito in vetta alle classifiche di vendita di mezzo mondo. Nonostante l’atmosfera cupa, un tema non precisamente catchy (“L’ascesa e la caduta degli imperi”, ha chiarito lo stesso autore) e una copertina piuttosto lugubre (con, incorporata, una citazione di Aleister Crowley, l’occultista britannico “maestro” di Jimmy Page), il disco è finito al primo posto delle classifiche di Germania, Austria, Svezia, Finlandia e Spagna, al secondo in quelle di Stati Uniti, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Belgio e Norvegia, al terzo in Canada e Australia, finendo nella top ten in Francia, Irlanda, Svizzera e Polonia.

E’ la rivincita del rock sul pop plastificato e senz’anima del quale spesso si tromboneggia? Una ridefinizione dei canoni del sentire comune che darà lavoro a sociologi e agli addetti marketing del settore discografico? Senza lanciarsi in ipotesi più o meno azzardate, potrebbe trattarsi semplicemente di un progetto solido, di ampio respiro e lungo corso, gestito in modo intelligente e con una discreta dose di lungimiranza. Più che sforzarsi di disegnare l’identikit del mainstream piantando paletti tra generi, sarebbe il caso di domandarsi in che modo un prodotto discografico diventa tale. Perché mainstream, oggi, è semplicemente quello che funziona alle orecchie del pubblico. E “Impera” dei Ghost, in questo senso, non si può dire che non abbia centrato l’obiettivo.