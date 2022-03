Shazam, una nuova funzione per la discovery dei live

La app di riconoscimento musicale Shazam ha attivato una partnership con la piattaforma di segnalazione di eventi dal vivo Bandsintown per offrire alla propria utenza una nuova funzionalità di scoperta di spettacoli di musica dal vivo. Ricercando un brano tramite l’applicazione sarà possibile reperire informazioni relative a concerti e biglietti in vendita per i prossimi spettacoli dell’artista ricercato, tenendo conto della prossimità geografica degli eventi grazie alle funzioni di geolocalizzazione. Sarà possibile anche navigare nella pagina dedicata agli artisti presente del database di Shazam per scoprire date, orari e luoghi dei prossimi spettacoli dal vivo, selezionare il concerto per visualizzare ulteriori informazioni sul tour, condividere i dettagli dello spettacolo e aggiungere eventi al loro calendario personale.