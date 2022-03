Paul Stanley elenca i migliori cantanti di tutti i tempi

Compilare classifiche è un esercizio tanto inutile, quanto divertente. A cimentarsi in questo puro esercizio di stile si è prodigato il cantante e chitarrista dei KISS Paul Stanley. Il 70enne musicista newyorkese la scorsa settimana ha pubblicato sul proprio profilo Twitter l'elenco dei (a parer suo, chiaramente) migliori cantanti solisti di tutti i tempi ponendo in cima a tutti l'ex voce dei Led Zeppelin Robert Plant.

Come sempre accade in questi casi – si sa, ognuno ha (giustamente) le proprie preferenze – le scelte artistiche di Stanley hanno generato la chiacchiera tra i fan. C'è chi lo ha criticato per avere dimenticato questo o quel cantante, oppure per avere scelto Plant al posto di Freddie Mercury o Janis Joplin o qualcun altro ancora. Ma non mancano, leggendo i commenti al di sotto del suo messaggio, anche quanti si trovano a pensarla come lui e a trovare il suo elenco soddisfacente.

The Best Lead Singers Of All Time?? How about 11 off the top of my head…

1)Robert Plant

2)Steve Marriott

3)Freddie Mercury

4)David Ruffin

5)Rod Stewart

6)Paul Rodgers

7)Janis Joplin

8)Steve Perry

9)Brad Delp

10) Brian Johnson

10)Lou Gramm

11) Ann Wilson pic.twitter.com/2SLlUX2ClA — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) March 15, 2022

Quanto alle notizie riguardanti i KISS . Di recente hanno annunciato che la loro undicesima 'Kiss Kruise', l'annuale crociera della band salperà il 29 ottobre per fare ritorno il 3 novembre 2022. Il gruppo ha dichiarato che questa sarà la loro "ultima esibizione a bordo". Un progetto che sta tenendo impegnati Simmons e Stanley è quello sul biopic che racconterà principalmente gli inizi della band e, nelle loro intenzioni, vorrebbero farlo uscire prima del tour d'addio.In realtà i concerti del "The End of the World Tour" dei KISS hanno preso il via nel 2019, ma poi ci si è messa di mezzo la pandemia che lo ha interrotto e molti dei concerti in programma sono stati posticipati in avanti nel tempo. Nei desiderata dei membri del gruppo si vorrebbe completare il saluto al pubblico entro i primi mesi del 2023, destinando il live finale alla loro città, New York . Almeno nelle intenzioni di Stanley: “Credo che per l'inizio del 2023 sarà fatta. Penso che l'ultimo concerto lo faremo a New York. Fu lì che la band cominciò a suonare, di fronte ad appena dieci persone, nei club. Sarà una sorta di chiusura del cerchio.”

Uno di questi concerti ci riguarda molto da vicino. L'addio al pubblico italiano originariamente previsto per il 13 luglio 2020, posticipato una prima volta al 12 luglio 2021, è stato infine riprogrammato per l’11 luglio 2022 all'Arena di Verona.

Quel che è certo, almeno stando a una dichiarazione dello scorso novembre di Paul Stanley rilasciata proprio durante la decima edizione della loro crociera, è che non verrà pubblicato mai nessun nuovo album dei KISS: "A cosa ci servirebbe un nuovo album dei Kiss? A tutte le grandi band classic rock che hanno una storia e poi se, ad esempio, gli Stones fanno un nuovo disco la gente vuole ascoltare Brown Sugar - ha detto Paul Stanley - per noi è la stessa cosa. Puoi avere delle grandi canzoni negli album più recenti ma la gente ti dirà sempre 'Grande! Suonate 'Love Gun'!".