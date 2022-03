Sony Music, una partnership con Radiofreccia per ‘I Wanna Rock’

La filiale italiana di Sony Music Entertainment e l’emittente tematica del gruppo RTL 102.5 hanno unito le forze per dare vita a “I Wanna Rock”, progetto concepito - come riferisce la nota che ne ufficializza la partenza - per “delineare un nuovo ecosistema per la musica rock” e “sottolineare come il rock sia ancora in grado di far sentire forte il suo impatto attraversando suoni, usi e costumi di generazione in generazione”. Il titolo dell’iniziativa darà il nome anche a una trasmissione settimanale che tutti i giovedì - a partire da domani, 24 marzo - tra le 14 e le 14,30 vedrà Cecile B e Nessuno presentare “alcune canzoni rappresentative del panorama rock mondiale”.