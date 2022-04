White Buffalo arriva in Italia: un video acustico in esclusiva

“I'm a dog, I'm a drifter”, canta White Buffalo in “The drifter”, una delle canzoni rilette in versione acustica per la riedizione in versione espansa di “On widow’s walk”, il suo ultimo album. La ristampa è una delle due tappe del progetto di Jake Smith, che è tornato per raccontare l’immaginario americano classico. L’altro appuntamento è il recupero del tour europeo.

L’album è stato originariamente pubblicato nell’aprile del 2020, nei giorni in cui il cantautore doveva esibirsi a Milano. Dopo vari rinvii, la data verrà finalmente recuperata il 2 maggio all’Alcatraz di Milano. Mentre la ristampa espansa del disco contiene 4 brani che vedono ancora la collaborazione di Shooter Jennings, figlio del grande Waylon e uno dei nomi più affermati della scena country-rock, nonché produttore dell’album originale: tre versione acustiche (“The Drifter”, appunto, “I Don’t Know A Thing About Love” e la title-track) più "Guiding Light”.

Per Rockol White Buffalo ha inciso una versione acustica e casalinga di "Widow's walk".

“Ho sempre creduto nell’aspetto narrativo della musica, nel potere del raccontare storie i miei punti di riferimento sono Bob Dylan e Leonard Cohen, artisti capaci di raccontare diversi mondi, ma allo stesso tempo anche di avere un loro suono, un loro stile riconoscibile. Hanno sempre messo una grande onestà nelle canzoni. I personaggi e gli avvenimenti dei loro brani si elevano grazie alla loro musica”, aveva raccontato Smith a Rockol.

Il marchio di fabbrica di White Buffalo è la voce profonda e calda, che ricorda quella di Eddie Vedder, e che si è fatta apprezzare e conoscere soprattutto grazie alle sue canzoni inserite in “Sons of anarchy”, serie molto amata che racconta le vicende di una band di biker, andata in onda su FX tra il 2008 e il 2014 (e oggi disponibile sulle piattaforme).

“On The Widow’s Walk”, ci aveva raccontato, nasce proprio da una precisa esigenza narrativa, mutata poi nel tempo.

“In un primo momento volevo solo raccontare le città portuali, quelle dei balconi sui tetti dove le donne camminavano avanti e indietro in attesa che i loro mariti tornassero dal mare – ricorda il cantautore – doveva essere una specie di concept unico sull’acqua e sull’oceano.

Ma poi storie, emozioni e temi hanno preso il sopravvento e dentro il disco sono entrati tanti e diversi argomenti come il potere devastante della natura e del suo rapporto con l’uomo. Mi sono ispirato agli incendi in California, quelli del 2018. Il fuoco, velocemente, distrusse famiglie, case e lavoro. Quelle fiamme trasformarono il futuro in qualche cosa di non più certo. Il dolore e la paura erano tutto. Se ci pensiamo non è poi così diverso da quello che stiamo vivendo oggi…".

“Oggi Zoom o Facebook sono importanti per rimanere connessi fra noi, distanti e chiusi in casa. Vedi, alla fine torniamo agli inizi di questo dialogo: non c’è nulla definito del tutto”, ci aveva raccontato. Finalmente lo si potrà vedere dal vivo, e non dietro uno schermo.