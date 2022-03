Le due band che portarono Billy Corgan sull'orlo del suicidio

Nel maggio del 1991 gli Smashing Pumpkins di Billy Corgan pubblicarono l'album “Gish”, il disco possedeva elementi riconducibili al metal e alla psichedelia e ricevette buone recensioni da parte della critica e una discreta accoglienza dal pubblico. Come ricordato dal chitarrista dei Soundgarden Kim Thayil in una recente intervista, seppure gli Smashing Pumpkins non provenissero da Seattle, ma da Chicago, come indole erano perfettamente ascrivibili al movimento grunge che stava prendendo sempre più piede in quel periodo.

“Gish” è considerato un grande album grunge, ma la sua uscita venne oscurata, qualche mese più tardi, da due grandi album pubblicati sempre nel 1991. Due album di due band considerate il simbolo del grunge: in settembre “Nevermind” dei Nirvana , il disco che fece esplodere in tutta la sua magnificenza la scena di Seattle, anticipato, un mese prima, dal debutto dei Pearl Jam, “Ten” . Queste due uscite furono un brutto colpo per Billy Corgan che perse ogni certezza e cadde in una disperata, quanto profonda depressione che lo portò addirittura a coltivare pensieri suicidi.Nel corso di una intervista del 2017 Corgan spiegò per filo e per segno come visse quel brutto periodo della sua vita, ammettendo che giunse molto vicino a farla finita. Fortunatamente il suo proposito e il suo malessere, seppur profondi, non lo condussero fino all'estremo gesto. Raccolte le ultime forze scacciò a fatica i demoni che lo tormentavano, si mise alla scrivania e scrisse "Today", canzone che poi venne inclusa in “Siamese dream”, il secondo album degli Smashing Pumpkins pubblicato nel 1993.Ma ecco con quali parole l'oggi 55enne Billy Corgan ricordò quei brutti momenti nei primi anni Novanta con dovizia di particolari: "Gli Smashing Pumpkins avevano pubblicato un album che ebbe molto successo, ma mentre lo stavamo promuovendo, uscì l'album dei Nirvana e, come tutti sanno, “Nevermind” è stato un album enorme. Poi, in quel periodo, uscirono anche i Pearl Jam, ed erano grandi. Quindi, in un breve lasso di tempo, sono passato dal pensare di avere avuto molto successo nel mio campo a vedere che tutte le regole erano cambiate. Tutto ciò che avevo costruito non era più così rilevante come doveva essere. Entrai in una strana depressione perché mi sentivo come se qualcosa non fosse stato colto, il cambiamento mi fece sentire un po' inadeguato in un modo in cui non ero preparato.”

Il frontman della rock band di Chicago continua ancora, parlando della depressione di quel periodo: “Attraversai una depressione molto lunga in cui non riuscivo a scrivere canzoni.

Venne fuori una depressione suicida. Lottai davvero contro le emozioni che stavo provando. Arrivai a un punto nella mia vita in cui o saltavo da una finestra oppure dovevo cambiare la vita. So che suona molto drammatico, ma è letteralmente quello che accadde. Non potevo meditare sulla morte più di quanto non avessi già fatto. Ero persino arrivato al punto in cui, nella terra dei suicidi dicono che è molto preoccupante se inizi a dare via le tue cose. Io avevo già attraversato tutte quelle fasi: regalavo le mie cose e pianificavo il mio necrologio e ogni sorta di strana cosa egocentrica.”.



Poi, scattò una molla e Billy ebbe l'illuminazione sul da farsi: "Mi sono svegliato una mattina, ho guardato fuori dalla finestra e ho pensato: 'Okay, beh, se non hai intenzione di saltare fuori dalla finestra, faresti meglio a fare quello che c'è da fare.' Quella mattina ho scritto, penso fosse "Today", che la gente probabilmente conosce abbastanza bene. È la canzone del video con il camioncino dei gelati. È una specie di osservazione ironica sul suicidio, ma in sostanza, il pensiero che sta dietro il testo è che ogni giorno è il giorno migliore se vuoi che lo sia. Gran parte della vita riguarda la percezione. Potete padroneggiare molte cose, la carriera, le persone a volte hanno potere sulla loro famiglia, sul denaro, ma ti rendi conto che se non hai la testa a posto, nessuna di queste cose ha importanza. Lo metterei più in una categoria spirituale, ma il punto è che la percezione dirige davvero come si prende la realtà, senza una prospettiva adeguata, il successo diventa solo come un serpente che alla fine si mangia anche te”.