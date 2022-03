Amazon Music, il 31 marzo il panel #Sharethestage

Amazon Music ha annunciato per il prossimo 31 marzo il panel #Sharethestage, appuntamento che vedrà quattro donne operanti nell’industria musicale italiana discutere della parità di genere nel settore discografico del nostro Paese: l’incontro, che sarà trasmesso in diretta sui canali social della piattaforma, sarà moderato dalla event manager Josie Cipolletta e avrà per protagoniste Sara Potente, A&R Manager Sony Music Entertainment Italy e Keychange Ambassador, Alice Salvalai, Project Manager di Music Innovation Hub, la cantautrice Laila Al Habash e Francesca Barone, Licensing manager Universal Music Publishing.