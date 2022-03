Perché Vasco ha fatto pochissimi duetti?

Tra i vari record che detiene, ce n’è forse anche uno “al contrario”, se così si può dire: probabilmente nessun artista vivente italiano sulle scene da almeno vent’anni ha inciso meno duetti di Vasco Rossi. Quelli registrati dal rocker di Zocca nel corso della sua ultraquarantennale carriera si contano davvero sulle dita di una mano.

E non servono neppure tutte e cinque le dita: oltre a pezzi come “La faccia delle donne” degli Stadio (1984), “Tutti contro tutti” sempre della band di Gaetano Curreri (2016) e all’esperimento “Benvenuti nel vostro viaggio” di Irene Grandi e i Pastis (2019), non vengono in mente altri episodi (va ricordato però che nel 1991 fece un cameo in "Quattro amici al bar" di Gino Paoli, cantando un frammento della sua "Vita spericolata"). Il .duetto con Marracash nella nuova versione de “La pioggia alla domenica”, una delle canzoni contenute nel suo ultimo album di inediti “Sono qui”, uscito lo scorso autunno, è l’eccezione che conferma la regola, come conferma l’interesse suscitato già solo dall’annuncio dell’operazione, che lo staff di Vasco non definisce neppure “duetto” vero e proprio, parola che infatti non compare mai nel comunicato ufficiale, come se fosse vietato accostarla al rocker.

Perché Vasco – che pure è generosissimo, artisticamente parlando, come testimonia l’elenco di pezzi che ha scritto per altri, da “Dimmi cioè” di Valentino a “Io sono bella” di Emma, passando per “Acqua e sapone” degli stessi Stadio, “Una sgommata e via” di Paola Turci, “E dimmi che non vuoi morire” di Patty Pravo, “La tua ragazza sempre” per Irene Grandi, “Benedetta passione” per Laura Pausini, “Vuoto a perdere” per Noemi – si è concesso pochissimo quanto a duetti? L’avversione per operazioni del genere la voce di “Vita spericolata” l’ha riassunta in poche parole, in un’intervista concessa a Vanity Fair nel 2018: “Non sono tipo da duetti e terzetti.

Ho sempre avuto la sensazione che quelli che si mettono insieme è perché non sanno bene che cosa fare. Cantare una canzone metà io e metà te va bene per i bambini dell’asilo: ci mettiamo il grembiulino, ci teniamo per mano e cantiamo la canzoncina”. E ancora: “A volte ti dicono: ‘Ma è per beneficenza. Ma, secondo me, la beneficenza è una di quelle cose che fai aprendo il portafoglio e magari stai anche zitto, sennò non si capisce dove finisce il vantaggio per chi la fa e dove comincia la beneficenza. Per questo al povero Pavarotti ho sempre detto di no”.

Mina, Celentano, Ligabue, Jovanotti, Fossati, Renato Zero, per non parlare di Zucchero (che dal canto suo ebbe a commentare, a proposito dei duetti, nel 2018: “Se qualcuno dice che i duetti sono una roba da asilo, è perché gli trema il buco del culo”), Laura Pausini: hanno tutti inciso molti, moltissimi duetti più di Vasco Rossi. Che si tiene stretto orgogliosamente il suo record al contrario.

Cosa l'ha spinto a dire di sì a Marracash? Della collaborazione con il rapper di "Badabum cha cha", i cui proventi – tutti? In parte? – saranno devoluti a Save the Children per aiutare i bambini coinvolti nella guerra in Ucraina, il rocker dice: “Mi piace Marracash.

È nato ai tempi del rap ma ha la penna del cantautore. Quando mi ha chiesto di campionare ‘Gli angeli’ per un brano del suo nuovo album, ho trovato molto interessante il suo lavoro e da lì è nata l’idea di affidargli ‘La pioggia alla domenica’. Ne è venuta fuori una autentica contaminazione con un senso artistico: Marra ha centrato perfettamente lo spirito ironico e frustrato della canzone, con un suo testo originale e coerente”. E Marracash: “Ho sempre ritenuto Vasco uno dei più grandi poeti del ‘900, uno che ha insegnato a tutti a scrivere canzoni tridimensionali e per questo è il mio personale autore preferito di sempre”. .