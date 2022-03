Quando Trent Reznor faceva synth pop

Prima di diventare l’alfiere dell’industrial rock a stelle e strisce con i Nine Inch Nails e di diventare un compositore premiato due volte (nel 2010 per la colonna sonora di “The Social Network” e dieci anni dopo per quella do “Soul”) con altrettanti Oscar Trent Reznor era un giovane musicista che stava cercando la sua strada. Non ancora diciottenne, la futura voce di “Pretty Hate Machine” si unì agli Option 30, new wave band di belle speranze che riuscì a farsi valere sui palchi dei club minori tra Pennsylvania e Ohio, per poi fondare a Cleveland una cover band chiamata Urge.

Nell’’85 l’artista entrò come tastierista nella line-up degli Innocent, con i quali pubblicherà lo stesso anno il disco “Livin' in the Street”: l’ambiente, probabilmente, non era congeniale al futuro leader dei NIN, e tre mesi dopo l’uscita dell’album Trent pensò bene di cambiare aria.

Nemmeno un anno dopo lo troviamo in forze agli Exotic Birds, band synth pop sempre di Cleveland che riuscì a riscuotere un discreto successo, aprendo per band di fama internazionale come Culture Club ed Eurythmics e apparendo come The Problems nel film del 1987 con Michael J. Fox “La luce del giorno”.

Nello stesso periodo Reznor militò nella formazione di un’altra band synth pop, gli Slam Bamboo. Una pagina Instagram dedicata al goth, so.you.think.you.can.goth, ha recentemente fatto riaffiorare un passaggio del gruppo al programma televisivo condotto da Scott Newell AM Cleveland, risalente sempre all’’87. Durante l’apparizione il gruppo eseguì due brani, “House On Fire” (che sarebbe stato pubblicato l’anno successivo) e “White Lies”, uscito nell’’86, per poi concedere una veloce intervista al padrone di casa.

Il look, bisogna ammettere, sarebbe rimasto più o meno quello che l’avrebbe caratterizzato per il resto della sua carriera. Tuttavia l’espressione scanzonata non tragga in inganno. All’epoca Reznor lavorava come apprendista presso lo studio di Cleveland Right Track, ricevendo dal titolare dell’attività - Bart Koster - il permesso di utilizzare le apparecchiature per la registrazione dei suoi primi demo “in proprio”. Ovvero le primissime versioni di quello che, appena due anni dopo, sarebbero diventate canzoni come queste: