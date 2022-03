IFPI, nel 2021 discografia su del 18,5% a 25,9 miliardi di $

L’International Federation of the Phonographic Industry, ente che rappresenta l’industria della musica registrata a livello internazionale, ha reso noto oggi, martedì 22 marzo, il proprio report relativo al 2021. Nel corso dell’anno passato il settore discografico è cresciuto al livello globale del 18,5%, raggiungendo un volume d’affari complessivo pari a poco meno di 26 miliardi di dollari. In un contesto decisamente favorevole è da segnalare il ritorno dell’Italia nella top ten dei mercati più importanti a livello internazionale: la discografia tricolore è cresciuta più della media globale - +27,8% su base annua - accumulando ricavi per oltre 332 milioni di euro.