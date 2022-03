Da SIAE 100mila euro in sostegno agli autori ucraini

La Società Italiana degli Autori ed Editori ha donato 100mila euro nell’ambito di Creators for Ukraine, iniziativa attivata dalla Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs per sostenere gli artisti ucraini rimasti coinvolti nel conflitto generato dall’invasione militare del paese da parte dell’esercito russo - ragione per la quale SIAE aveva già tagliato i rapporti con le proprie omologhe con sede a Mosca.