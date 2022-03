Non solo un pipistrello: quando Ozzy azzannò una colomba

Era il 20 gennaio 1982: 37 anni fa Ozzy Osbourne era in concerto come solista a Des Moines, Iowa, in occasione del “Diary of a Madman Tour”. Quel concerto divenne leggendario per un curioso episodio che avvenne proprio durante lo show, quando un fan gettò sul palco un pipistrello morto e Ozzy, credendo fosse di gomma, gli staccò la testa con un morso. Tutti giustamente ricordano la storia del povero pipistrello, che contribuì ad accrescere la fama leggendaria del rocker, ma in pochi conoscono l’aneddoto sulla dolce colomba azzannata dall’artista.

Il frammento è contenuto nel libro “Ozzy-La Storia” di Ken Paisli, in Italia uscito per edizioni Il Castello. Come ricorda il volume, un anno prima di questo particolare episodio con protagonista il topo volante, Ozzy Osbourne morse la testa di una colomba, e questa volta lo fece intenzionalmente. Siamo agli inizi degli anni '80. Nel libro, tradotto da Federico Traversa, si legge: “C’è da pensare al tour americano e a trovare un'etichetta yankee che voglia investire su ‘Blizzard of Ozz’ proponendolo anche negli Stati Uniti. Nonostante le buone vendite ottenute in Europa, l'America si dimostra restia a scommettere sull'album, memore del fiasco degli ultimi due dischi a nome Black Sabbath. Alla fine ci si accorda con la CBS che, senza particolari slanci, acquista il ‘progetto Osbourne’ per la miseria di 65.000 dollari. Per ingraziarsi un po’ l’etichetta, Sharon vola con il Nostro negli States e fissa un appuntamento fra Ozzy e Tony Martell, dirigente della CBS. La dolce signorina Arden, come del resto il suo padre-capo, è già considerata una piccola iena amorale nell’ambiente, ma sa fare bene il suo lavoro. Il giorno dell’incontro, la donna esordisce con un gran colpo di teatro: fa entrare Ozzy negli uffici con due colombe bianche nelle tasche della giacca. L’idea è di librarle in volo come segno di pace e armonia. Ma c’è un problema: a un certo punto, il Madman n’estrae una e le stacca la testa a morsi”.

Poi il racconto prosegue: “Non è dato sapere se fosse nelle intenzioni di Sharon che lui compisse un tale gesto, ma resta una possibilità concreta. Di certo il Nostro era ubriaco, quando addentò la colomba. Molto ubriaco. Come ricorda un dipendente della compagnia, che ha assistito all’evento ma desidera restare anonimo”. Un altro aneddoto che contribuisce a rendere Ozzy uno dei personaggi più folli del mondo rock.