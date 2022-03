Beatoven e le colonne sonore create con AI

Bel nome, per cominciare. Come “beat oven” (un “forno da beat”) e anche con l’ammiccamento a Beethoven. Ma soprattutto un bel progetto che, in sintesi, si prefigge di consentire ai clienti di accedere alla sua piattaforma, caricarci un video o un podcast e editarne il commento sonoro scegliendo i punti di inserimento della musica all’interno dei contenuti. L’utente può scegliere da cinque generi e sedici mood: fatto quello, il sistema produce una colonna sonora direttamente con i suoi algoritmi di intelligenza artificiale.