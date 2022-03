ASCAP, nel 2021 raccolti 1,33 miliardi di dollari

Il blocco delle attività dal vivo, specie al di fuori degli Stati Uniti, ha inciso in modo sensibile sul bilancio annuale dell’American Society of Composers, Authors and Publishers: la collecting con quartier generale a New York nel corso del 2021 ha incassato complessivamente 1,33 miliardi di dollari, appena 8 milioni di dollari in più rispetto alla somma raccolta nel 2020. A zavorrare la crescita, soprattutto nei mercati extra-statunitensi, sono state le misure restrittive adottate per arginare l’emergenza sanitaria da SarS-Cov-2, che hanno bloccato il flusso dei ricavi da pubblica esecuzione: mentre negli USA gli introiti si sono assestati a quota 912,6 milioni di dollari, 22 in più rispetto all’anno scorso, a livello internazionale le entrate si sono fermate a 341 milioni, 19 in più di quanti incassati nel 2020. Complessivamente, il tasso di crescita su base annua al +0,6% rappresenta la peggiore prestazione di ASCAP dal 2013, quando con 945 milioni di ricavi la collecting registrò una crescita pari ad appena il +0,3%.