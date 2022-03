Guerra in Ucraina, da CISAC libertà di coscienza agli associati

La Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs, entità oggi presieduta da Björn Ulvaeus degli ABBA che raggruppa a livello globale le società di collecting, ha lasciato libertà di coscienza alle proprie associate in merito al mantenimento o meno dei rapporti con RAO e UPRAVIS, le due collecting russe già “isolate” da SIAE e PRS in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe di Mosca.