Quello che sappiamo del nuovo disco dei Fontaines D.C.

È uno dei dischi rock più attesi del 2022: è "Skinty Fia”, terzo album dei Fontaines D.C., in uscita il 22 aprile per Partisan Records. Nell'ultimo anno mezzo - quello trascorso dalla pubblicazione del secondo album "A hero's death" - la band irlandese è cresciuta in maniera esponenziale in termini di reputazione e seguito, diventando sempre più uno dei simboli della nuova ondata rock. Merito di premi e nomination ("A Hero's Death" del 2020 è entrato al secondo posto in classifica in UK e nominato ai Brit Awards e aI Grammy Awards), di concerti dal suono secco e travolgente, che abbiamo testimoniato a Parma lo scorso autunno e che vedremo domani, 23 marzo, all'Alcatraz di Milano.

Il concerto è sold-out da tempo, ma il gruppo tornerà per tre date in estate (i dettagli in fondo all'articolo).

Tutto questa attenzione è merito anche e soprattutto di una maturazione sonora testimoniata sia dai brani di "A hero's death" (che ereditano ed espandono le radici post-punk, soprattutto in "Televised mind" e "I don't belong"), sia dalle anticipazioni del nuovo album. Ieri hanno pubblicato la title track - ma andiamo con ordine.

I primi singoli

La prima canzone del nuovo album condivisa è stata "Jackie down the line": un brano costruito su un giro di basso e chitarre acustiche, che ha spostato ulteriormente il suono dall'aggressività degli esordi verso un rock anni '80, più vicino ai Cure e agli Smiths. Ancora più sorprendendente è "I love you", secondo brano. Anche questa un mid-tempo con sonorità retrò: basso e chitarra, una melodia che sembra delicata e d'amore, come suggerito dal titolo. Si tratta della “prima canzone dichiaratamente politica” dei Fontaines D.C., con un crescendo che rivela le sensazioni contrastanti nei confronti della propria terra d'origine, l'Irlanda.

Grian Chatten, che ora si è trasferito a Londra, ha raccontato:

Porta il titolo più ordinario di sempre. Volevo scrivere una canzone intitolata ‘I love you’ perché ho pensato che potesse essere una sfida interessante per me scrivere una canzone su un argomento così cliché e cercare di renderlo interessante e mio, unico. Si è poi rivelata essere un'altra canzone sull'Irlanda, ovviamente. Ho la sensazione come se fosse divisa in due parti. Sono in una posizione per cui ho costruito una sorta di carriera cercando di connettermi con il paese da cui provengo per presentarne ed esprimerne la cultura e, così facendo, capirlo a mia volta da solo e aiutare gli altri a comprenderlo. Questo è quello che penso di fare”

La title-track

Un cervo in copertina che fa riferimento alla "maledizione del cervo", traduzione di "Skinty Fia", modo di dire irlandese, per un album che "fonde fisarmoniche ed elettronica, rock alternativo anni Novanta e rabbia irlandese".

Il titolo, spiega Grian Chatten "è un'espressione della prozia del nostro batterista, un termine colloquiale, una sorta di parolaccia. Suona come mutazione, rovina e inevitabilità e tutte queste cose che sentivo erano congrue con la mia idea di irlandese all'estero".

Il tour

La band ha tenuto un livestream da Dublino il giorno di San Patrizio, sponsorizzato da una nota marca di whiskey - lo si può rivedere qua sotto - da notare la cover di "Just like heaven" dei Cure.

Intanto domenica, da Madrid, è partito il nuovo tour nei club: arriverà a Milano domani, mercoledì 23. Originariamente doveva essere un concerto ai Magazzini Generali, ma differenza di molti show internazionali di questo periodo è stato comunque confermato ma è stato spostato all'Alcatraz, in versione seduta - visto il perdurare delle limitazioni per il Covid, che dovrebbero cessare il 1° aprile.

La band poi tornerà in estate per altri tre concerti: Il 7 giugno 2022 a Bologna all'Arena Puccini, l'8 giugno di nuovo a Milano, al Circolo Magnolia, per Unaltrofestival, e il 16 agosto 2022 a Padova al Parco Della Musica.

Questa la scaletta della prima data del nuovo tour: