TV e cinema: la migliori scelte musica secondo i Music Supervisor

In italia la figura ha un riconoscimento ancora parziale, ma in America è un’istituzione: è la figura chiave che lavora sulle relazioni tra industria musicale con l’industria dell’audiovisivo con il gaming. È il music supervisor, il responsabile delle scelte musicali di film, spot, trailer, serie e videogiochi. In america esiste la Guild of Music Supervisors, che non solo definisce i paletti della professione, ma da 12 anni attribuisce i suoi premi. La cerimonia si è svolta in versione digitale domenica 20 marzo:- di fatto quella premiata è la miglior musica per TV e cinema del 2021 secondo chi lavora nel settore.