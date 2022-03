Distribuzione, Warner Music acquisisce Qanawat Music

Warner Music ha annunciato di aver avviato il processo di acquisizione di Qanawat Music, società con uffici a Dubai, Il Cairo e Casablanca che si presenta come “il principale distributore di musica indipendente in medio oriente e nord Africa, con il più grande catalogo di musica araba al mondo": l’accordo, che dovrebbe essere finalizzato “in breve tempo”, farà diventare l’azienda fondata da Adnan Al-Obthani - che manterrà la propria posizione di ad anche dopo l’acquisizione - il principale distributore nella regione per la major, che già lo scorso anno aveva investito in Rotana Music , big tra le indie sul panorama del mondo arabo.