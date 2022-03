La "London calling" per Kyiv ha un immaginario di estrema destra?

Nei giorni scorsi ha fatto il giro del mondo, musicale e non solo, la notizia della riscrittura di "London Calling" i "Kyiv Calling": ne hanno parlato siti generalisti, TG (e ne abbiamo parlato anche noi): la band ucraina Beton, ha reinciso il classico dei Clash collaborando con Danny Saber, che aveva lavorato con Joe Strummer prima della sua scomparsa.

Il ricavato dalla vendita di "Kyiv Calling", già disponibile in rete, sarà devoluto dai Beton al Free Ukraine Resistance Movement (FURM), che raccoglie fondi per aiutare la popolazione ucraina, colpita in queste settimane dai bombardamenti dell'esercito russo.

Una bella storia. O forse no: secondo Billy Bragg - cantautore inglese icona della sinistra - la band usa un immaginario di estrema destra.

Bragg ha postato la canzone sulla sua pagina Facebook, ma ieri è tornato sulla questione con un lungo post. "Dopo alcune ore trascorse a discutere il testo della canzone e se Joe Strummer avrebbe approvato la riscrittura del testo, un certo numero di persone ha attirato la mia attenzione su una serie di fotografie sulla pagina Facebook della band", spiega Bragg, portando l'attenzione sulle magliette indossate dalla band che rielaborano quelle con il famoso logo dei Ramones.

Scrive Bragg

La parola "Ramones" nella parte superiore del logo è stata sostituita con la parola "Banderas" e sebbene tutti i nomi all'interno del cerchio non siano visibili, si vedeva chiaramente"Stepan".

Le foto risalgono a un anno fa. Questo è profondamente preoccupante. Stepan Bandera era un politico ucraino di estrema destra che ha collaborato con i nazisti durante l'occupazione dell'Ucraina e i cui seguaci erano complici dell'Olocausto. Il fatto che abbia fatto queste cose in nome dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica ha portato alcuni nazionalisti di estrema destra dei nostri giorni ad adottare la sua immagine nella loro lotta decennale con la Russia.

Bragg quindi spiega che questo approccio è alla base dell'affermazione di Putin di voler "denazificare" l'Ucraina, nonostante sia una componente dai numeri molto bassi (appena il 2% alle ultime elezion): "Ho lasciato un messaggio sulla pagina Facebook della band chiedendo loro di spiegare perché indossavano magliette che sembravano supportare Bandera, ma dopo 24 ore non ho ricevuto risposta, quindi ho cancellato il mio post".

conclude Bragg:

Possiamo discutere sul significato di "London Calling" e su cosa Joe Strummer avrebbe o non avrebbe detto sui cambiamenti dei testi, ma possiamo essere dannatamente sicuri che non avrebbe permesso che la sua canzone fosse utilizzata da una band che ha espresso il proprio sostegno ai fascisti.

Questo il video della canzone:

E questo il posto completo di Bragg