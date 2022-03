Slash non suona quasi mai il sitar per via di George Harrison

La traccia “Spirit love” dell’ultimo album dato alle stampe da Slash e realizzato insieme a Myles Kennedy e i Conspirators, intitolato “4” e uscito lo scorso febbraio, è caratterizzata da un’introduzione in cui si sente il chitarrista dei Guns N' Roses suonare il sitar. A margine di una nuova intervista il virtuoso delle sei corde ha raccontato però di non voler quasi mai usare quello strumento perché ricrea suoni e atmosfere facilmente riconducibili ai lavori di George Harrison, che con i Beatles aveva portato il sitar alla ribalta pop.

Nel corso di una recente chiacchierata con Jonathan Horsley per Music Radar, Saul Hudson - questo il vero nome di Slash - ha affermato di non riuscire quasi mai a usare il sitar per i suoi progetti perché il risultato ottenuto difficilmente non richiama la musica di Harrison o addirittura del nome storico della musica indiana, Ravi Shankar, influenza del quartetto di Liverpool e poi anche collaboratore della voce di “My sweet lord”. Durante l’intervista al chitarrista della band di “Appetite for destruction” è stato chiesto: “Nell’introduzione di ‘Spirit love” c’è un sitar, una scelta inusuale – molto Harrison/Shankar, giusto?”. Mettendosi a ridere prima di rispondere, Slash ha poi detto: “Ho riso per quando hai detto George Harrison, perché era l'unica cosa a cui ho cercato di non far sembrare la canzone. È vero, però! Questo è quello che accade quando registri il sitar; diventa solo quel cliché”. Ha aggiunto:

“Penso di averla fatta franca, questa volta. Ci sono altre volte in cui emerge totalmente. Ho un vero sitar che ho ricevuto dall'India, ma non riesco mai usarlo perché ogni volta che ho provato a registrarlo suona così Ravi Shankar”.

Per la realizzazione di "Spirit love", infatti, il chitarrista ha spiegato di aver "registrato il sitar tramite il mio Marshall, la stessa impostazione della mia chitarra, quindi suona come un sitar ma suona anche come un fottuto sitar mostruoso - o qualcosa del genere".