Concerti, Jeff Beck: annunciate tre date in Italia

Jeff Beck, il leggendario chitarrista britannico, il prossimo mesi di luglio sarà in concerto in Italia. Il virtuoso delle sei corde ha annunciato oggi un tour europeo che prenderà il via a maggio con alcune date nel Regno Unito e che lo porterà anche nel nostro Paese per tre spettacoli a Perugia il 17 luglio sul palco dell’Umbria Jazz, all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera il 18 luglio e a Pordenone il 20 luglio per il "Pordenone Blues & co. Festival". I biglietti per le date italiane saranno in vendita dalle 10 di domani, 22 marzo, www.dalessandroegalli.com.

Gli show della nuova tournée, segneranno le prime date live di Jeff Beck, guitar hero degli anni Settanta per eccellenza, da settembre 2019, quando suonò al Crossroads Guitar Festival di Eric Clapton e in altri festival negli Stati Uniti. Molte delle nuove date programmate facevano infatti parte di un tour che si sarebbe dovuto svolgere nel 2020 e successivamente rinviato con l’arrivo della pandemia.

Il musicista, che durante la quarantena di due anni fa ha pubblicato la cover di “Isolation” di John Lennon registrata con Johnny Depp, con cui sembra stia lavorando a nuova musica, ha tenuto i suoi ultimi concerti italiani quattro anni fa nell’ambito della tournée europea del 2018.