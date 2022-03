Alle origini del mito Soft Machine

Benché il loro primo singolo, "Love Makes Sweet Music” del ‘67, si fosse rivelato un flop commerciale in patria, a fine anni Sessanta i Soft Machine in Francia avevano diversi occhi addosso. La band di Robert Wyatt si mise in luce presso il pubblico d’oltralpe proprio nel ‘67, musicando l’allestimento della pièce teatrale scritta da Pablo Picasso nel 1941 “Le Désir attrapé par la queue” curata da Jean-Jacques Lebel: subito cooptato dal produttore Eddie Barclay, titolare dell’omonima etichetta e già collaboratore di fiducia di glorie nazionali come Jacques Brel e Charles Aznavour, per i suoi party leggendari nella villa di Saint-Tropez, il gruppo si guadagnò in men che non si dica l’appellativo di “nuovi Beatles” dall’autorevole Nouvel Observateur. Diventati beniamini del pubblico parigino più alla moda e avantgarde, i Soft Machine - a ottobre dello stesso anno - vennero chiamati a esibirsi alla Biennale nella capitale francese, collezionando una discreta serie di passaggi televisivi presso programmi ad alto ascolto.

Il ‘68, però, fu un anno convulso per gli alfieri della scena di Canterbury: prima il tour negli USA con Jimi Hendrix e i suoi Experience poi uno scioglimento improvviso - con tanto di fugace passaggio nelle fila del futuro chitarrista dei Police Andy Summers - portarono il gruppo sull’orlo dell’implosione. A salvare la situazione, a fine anno, furono gli obblighi contrattuali, che portarono la band a tornare in attività con al basso l’ex road manager Hugh Hopper per entrare in studio e registrare “Volume Two”, seconda prova sulla lunga distanza che segnò l’avvicinamento della formazione alle sonorità jazz fusion. Il tumulti del Maggio Francese dell’anno prima avevano portato il pubblico cisalpino a dimenticarsi di Wyatt e i suoi? Niente affatto: dopo che furono invitati al Bataclan come headliner di un festival dedicato alla musica emergente nazionale, Norbert Gamsohn - il booking agent francese dei Soft Machine - riuscì a organizzare un colossale tour da 30 date a cavallo tra il dicembre del ‘69 e il gennaio del ‘70 presso (l’allora) neonato circuito di venue Maisons de la Culture. La tappa parigina avrebbe avuto luogo il 2 marzo al Théâtre de la Musique, gioiello architettonico in stile Secondo Impero - oggi ribattezzato Gaîté Lyrique - costruito nella seconda metà dell’Ottocento che fece fortuna ospitando sul proprio palco le operette di Offenbach e le étoiles della danza classica diretti da Sergej Djagilev dei Ballets Russes.

La data non sfuggì all’attenzione di Maurice Dumay, produttore televisivo e già program manager dell’emittente radiofonica Europe 1, al quale era stato affidato il compito di portare sugli schermi televisivi nazionali un nuovo programma musicale, Pop 2, alla regia del quale era stato nominato Claude Ventura, già al controllo delle telecamere per un altro programma musicale all’epoca molto apprezzato, Tous en Scène. La prima puntata sarebbe andata in onda l’aprile successivo e lo show dei Soft Machine al Théâtre de la Musique parve a Dumay un debutto perfetto.

A 52 anni dalla serata l’etichetta americana specializzata in prog e fusion Cuneiform Records ha appena spedito sul mercato “Facelift France and Holland”, sontuosa testimonianza dello show distribuita sotto forma di doppio CD più DVD che include non solo le riprese dello show effettuate per Pop 2 - originariamente andate in onda in due spezzoni da 40 minuti il 30 aprile e il 23 luglio del ‘70 - ma anche la registrazione integrale dello spettacolo parigino e l’audio ripreso qualche settimana prima - il 17 gennaio - in occasione del live tenuto dai Soft Machine al Concertgebouw di Amsterdam, che include - tra le altre - le esecuzioni di “Moon In June”, “12/8 Theme” ed “Esther's Nose Job”.

“Credo sia stata una cosa completamente originale. Robert [Wyatt], Hugh [Hopper] e Mike [Ratledge]... Il loro è stato un sodalizio fantastico”, ha ricordato, a proposito del periodo, Lyn Dobson, flautista e sassofonista all’epoca presente nella fondazione che negli anni seguenti avrebbe accompagnato come session man diversi artisti di primissimo piano, da Nick Drake agli Small Faces: “C'era una sorta di diversità chimica tra loro, ma proprio grazie a quella tensione è successo qualcosa di straordinario. Più tardi il loro sound divenne più annacquato, più simile a tutto ciò che c'era in giro e che all’epoca chiamavano jazz-rock. Ma quello che abbiamo fatto era qualcos'altro... Più simile al rock-jazz, in un certo senso. Una musica molto potente”.