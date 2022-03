Bastardane: la band del figlio di James Hetfield dei Metallica

Sulla scia dei figli che seguono le orme del padre rockstar, come - tra gli altri - il terzogenito di Bono degli U2 Elijah Hewson che lo scorso anno ha pubblicato il disco d’esordio con il suo gruppo degli Inhaler, “It won’t always be like this”, c’è anche Castor Virgil Hetfield. Il 21enne figlio di James Hetfield dei Metallica (nella foto più sotto è il ragazzo al centro) è infatti il batterista della band Bastardane, che lo scorso 12 marzo ha pubblicato il suo album di debutto intitolato “Is this rage?”.

La giovane formazione ha preparato la strada per l’arrivo del suo primo disco pubblicando una serie di brani nel corso degli ultimi due anni circa e collezionando diverse esperienze dal vivo.

Bastardane

I Bastardane si sono formati nel 2019 grazie all’incontro di tre studenti universitari che si sono ritrovati a suonare negli scantinati, nei cortili e in qualsiasi luogo dove fosse possibile.

La band, che su Spotify la band si presenta come un “trio hard rock proveniente da Savannah, in Georgia”, oltre a Castor Hetfield alla batteria compre anche il cantante e bassista Jake Dallas e il chitarrista Ethan Sirotzki. Nella descrizione si legge poi: “I Bastardane fondono riff veloci e potenti groove con pesanti feedback e progressioni di accordi pulite e dissonanti per creare una fusione unica di sludge, thrash e rock melodico”. Per mettere ancora di più le cose in chiaro, in una serie di domande e risposte pubblicate sul sito “.The Hum”, il gruppo ha affermato: “Siamo i Bastardane e non siamo un gruppo di maschi bianchi mediocri che cercano di scopare. C'è un momento per ogni generazione in cui la musica è la luce guida per uscire dai tempi difficili. Vogliamo solo fare musica emotivamente potente ma senza tentare di soddisfare un determinato pubblico. La nostra carriera consiste nel rendere felici le persone e nel soddisfare i bisogni emotivi di coloro che non tollerano le sole parole”.

I Bastardane hanno pubblicato nel dicembre del 2020 il loro primo singolo, intitolato “Wealthy fantasy” e accompagnato dal video diretto da Simon Floris riportato più sopra, a cui hanno fatto seguito l’anno successivo i brani “Let the wasted die” e “Above all”.

Seppur abbia iniziato a suonare e a tenere i suoi primi live, come qualsiasi altra band alle prime armi, durante le feste o in piccoli club, il trio ha già fatto ascoltare la propria musica in occasione di eventi di alto profilo. Lo scorso dicembre, per esempio, i Bastardane si sono esibiti al Fillmore e al Chapel di San Francisco nel corso delle celebrazioni per il quarantesimo anniversario dei Metallica. Con la formazione di “Kill’em all” il giovane gruppo si ritroverà ancora una volta il prossimo maggio al festival BottleRock Napa Valley, dove entrambi sono tra gli artisti in cartellone.

Le band dei figli degli altri Metallica

James Hetfield non è l’unico componente dei Metallica a vedere il proprio figlio Castor, nato dall’unione con Francesca Tomasi e fratello di Cali Tee e Marcella Francesca, intraprendere la carriera musicale. Myles e Layne Ulrich, i figli del batterista dei Lars Ulrich, hanno presentato lo scorso settembre un nuovo progetto musicale chiamato Taipei Houston. Il duo, anch’esso visto - tra le altre cose - prendere parte agli eventi per festeggiare i quarant’anni di carriera dei Four Horsemen, ha presentato sui social alcuni estratti di uno dei suoi primi brani “Respecter”.

Il figlio di Robert Trujillo, Tye, invece suona il basso nella band Ottto. Il gruppo vede in formazione anche il frontman e chitarrista Bryan Noah Ferretti e il batterista Ryan Duswalt. Dopo l’eponimo EP del 2020, nell’agosto dello scorso anno la giovane band ha pubblicato il singolo “Ride low” come primo assaggio del loro disco di debutto di prossima pubblicazione. Lo scorso mese di dicembre, inoltre, gli Ottto si sono esibiti sullo stesso palco dei Taipei Houston e dei Bastardane per festeggiare i Metallica.

Ecco la tracklist e la copertina di “Is this rage?”:

1. "Above All"

2. "Praise No Bliss"

3. "Gaslight"

4. "Chum"

5. "Revolt"

6. "Let The Wasted Die"

7. "Imposter"

8. "The Cavalier"

9. "Ad Infinitum"

10. "Faint-Hearted Soul”