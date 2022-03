Foo Fighters: venerdì esce l’album thrash metal di Dave Grohl

Dave Grohl ha confermato l’uscita dell’album thrash metal realizzato per la commedia horror con protagonisti i Foo Fighters “Studio 666”. Il disco, inciso per dare vita e musica al gruppo immaginario del film, i Dream Widow, è stato anticipato lo scorso 15 febbraio dal brano “March of the insane” e, secondo quanto riportato da Variety, vedrà la luce venerdì 25 marzo. L’album sarà inizialmente disponibile in digitale prima della sua pubblicazione in formato fisico nel corso dell’anno.

Ispirato agli avvenimenti piuttosto strani, frutto - secondo alcune ipotesi - di misteriose presenze all’interno di una vecchia casa nei pressi di Encino a Los Angeles affittata dalla band per le lavorazioni di “Medicine at midnight”, il lungometraggio segue la realizzazione del decimo album in studio dei Foo Fighters in una casa infestata dove anni prima i Dream Widow avevano registrato un "disco perduto" prima che il loro frontman venisse posseduto e uccidesse il resto della band. In vista dell’uscita di “Studio 666”, Dave Grohl a Variety aveva raccontato:

“Quando abbiamo iniziato a scrivere la sceneggiatura del film, c’era l'idea di questa questa epica opera metal che, una volta completata, avrebbe scatenato il demone in casa. Ho detto, 'Oh, cazzo, ho un milione di riff’. Ho quindi registrato un progetto strumentale di 13 o 14 minuti da solo molto metal, pensato per essere il lavoro della band immaginaria dei Dream Widow . Poi, ho portato avanti quell'idea realizzando un intero disco dei Dream Widow, che sarebbe l’album perduto da loro registrato prima di venire assassinati”.

L’operazione di un album thrash metal pubblicato sotto lo pseudonimo di una band fittizia ricorda lo spirito di uno dei progetti presentati dai Foo Fighters nel corso del 2021. Dopo aver dato alle stampe “Medicine at midnight”, per il Record Store Day dello scorso anno a luglio Dave Grohl e soci hanno dato alle stampe il disco di cover dei Bee Gees, “Hail satin”, sotto lo pseudonimo di Dee Gees.

Dopo essersi svestito insieme ai suoi compagni di gruppo dei panni da rockstar per calarsi in quelli da componenti di una band di disco music, Grohl ha quindi deciso di far parte di una formazione di metallo pesante per introdurre i Dream Widow già presenti sulle principali piattaforme di streaming con account verificato e un singolo estratto “dal loro album eponimo mai pubblicato”.