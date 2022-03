SXSW 2022, per la prima edizione post Covid -20% di pubblico

Si è chiusa ieri, domenica 20 marzo, l’edizione 2022 del South By Southwest, il grande raduno dedicato a musica e tecnologia di Austin tornato in attività dopo una pausa forza di due anni dovuta alle restrizioni adottate per contenere l’emergenza sanitaria da Covid-19. Secondo l’emittente televisiva locale KXAN rispetto alle edizioni pre-pandemia l’evento diffuso che dal 1987 si tiene ad Austin, in Texas, quest’anno ha registrato complessivamente un calo di circa il 20% in termini di affluenza di pubblico.