Kanye West: nel bene o nel male, l’importante è che se ne parli

È lui ad essere bravissimo a mettersi puntualmente nei casini? Oppure è semplicemente un capro espiatorio? Quanto dev’essere frustrante, essere Kanye West. Polemiche, liti, censure: la vita del rapper di Atlanta, sopra e sotto i palchi (ché nel suo caso, artista da 140 milioni di dischi venduti a livello mondiale fino ad oggi, pubblico e privato coincidono, e lo sa bene l’ex moglie Kim Kardashian), è tutta un gran casino. L’ultima, dopo che Billboard ha bandito “Donda 2” dalle classifiche Usa (anche se lì la colpa, per così dire, è stata di Kanye stesso, che ha deciso di rendere disponibile il suo nuovo disco solo sul device Stem Player, che non rientra nelle rilevazioni relative alle vendite), gli attacchi di Gene Simmons dei Kiss e di Corey Taylor degli Slipknot, il

botta e risposta via social con Billie Eilish (con annessa minaccia di ritirare la sua partecipazione al Coachella), il polverone sollevato per via della collaborazione con Marilyn Manson, l’accusa di aver preso a pugni un fan, i violentissimi attacchi social all’attore Pete Davidson (nuova fiamma di Kim), e chiudiamola qui se non vogliamo continuare all’infinito? La decisione degli organizzatori dei Grammy Awards di non permettere al rapper di “Stronger” di esibirsi sul palco dell’evento.

La cerimonia di consegna dei premi più ambiti del settore musicale si terrà il prossimo 3 aprile alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, condotta da Trevor Noah. Kanye West ha ottenuto quattro nomination in tutto: il 44enne rapper statunitense proverà a portarsi a casa la statuetta di Album of the Year con il suo “Donda”, uscito la scorsa estate, quello come Best Melodic Rap Performance con “Hurricane”, quello come Best Rap Song con “Jail” e quello come Best Rap Album con lo stesso “Donda”. Kanye West è tra gli artisti che hanno ottenuto il maggior numero di nomination, insieme a Jon Batiste (è lui a guidare la classifica, con ben undici candidature), Billie Eilish, Olivia Rodrigo e Lil Nas X. Ma quando all’inizio della settimana la Recording Academy ha svelato i primi nomi dei performer che si esibiranno durante i Grammy Awards 2022, il suo non c’era.

È stato il rapper The Game, tra i collaboratori di Kanye, a scrivere sui social che l’esibizione di quest’ultimo è stata cancellata. Attraverso un lungo post il rapper ha fatto sapere che la prevista performance del collega è stata depennata “all’ultimo minuto”, forse per via degli attacchi lanciati da Kanye West al conduttore Trevor Noah sui social. Ma l’esibizione era davvero in programma? La Recording Academy, interpellata dall’edizione statunitense di Rolling Stone, ha preferito non rispondere. Invece alla testata un portavoce di West ha fatto sapere che la performance è stata cancellata a causa di “preoccupazioni riguardanti il suo comportamento online”.

Va detto che al di là dei timori che puntualmente suscita la presenza di Kanye West ad un evento dal vivo da ormai tredici anni a questa parte, legati alla clamorosa invasione di palco che agli MTV Video Music Awards del 2009 vide il rapper impossessarsi del microfono mentre Taylor Swift veniva premiata per il miglior video femminile, protestando contro la vittoria della popstar su Beyoncé (che secondo Kanye meritava il premio più di chiunque altra), negli ultimi tempi l’ex marito di Kim Kardashian ha annullato i freni inibitori, sui social.

Molti dei suoi recenti post, violentissimi, sono rivolti proprio a Pete Davidson, al quale Kim Kardashian si è legata sentimentalmente dopo il divorzio dal rapper: nel videoclip di “Eazy”, il suo ultimo singolo, Kanye arriva pure a seppellire vivo un fantoccio che riproduce le sembianze dell’attuale compagno dell’ex moglie. I suoi post hanno addirittura spinto Instagram a .sospendere il suo account per 24 ore e diversi contenuti caricati dal rapper sono stati cancellati dalla piattaforma, con l’accusa di aver violato le politiche della community su bullismo, molestie e incitamento all’odio. Nel bene o nel male, l’importante è che se ne parli.