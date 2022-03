E Vasco diventa jazz

Avete mai provato ad immaginarvi i successi diu Vasco rifatti in chiave jazz? C'è chi oltre ad immaginarseli, li ha anche effettivamente riarrangiati in quella chiave. Da "Vita spericolata" a "Siamo solo noi", passando per "Albachiara", "Vivere", "Una splendida giornata", "Sally" e "Rewind": i jazzisti Marco Vezzoso (tromba), Alessandro Collina (pianoforte) e Andrea Marchesini (percussioni) hanno inciso versioni inedite di cavalli di battaglia del rocker di Zocca tratti dal suo repertorio storico e recente. Ne è venuto fuori un disco, "Kind of Vasco" (uscito venerdì 18 marzo): un doppio album che vuole essere, a detta dei musicisti, un omaggio a Rossi, che ha da poco compiuto 70 anni.

A proposito del progetto, che vede anche la partecipazione di un’orchestra d’archi diretta dal maestro Corrado Trabuio e l’intervento del violinista indiano Neyveli S. Radhakrishna, Vezzoso, Collina e Marchesini raccontano:

Abbiamo dedicato molto tempo e dedizione alla realizzazione di questo progetto discografico, ne siamo stati davvero rapiti. “Kind of Vasco” supera ogni confine tra i generi: rock, pop, jazz, world music, classica; una miscellanea che va oltre le singole identità dei linguaggi e, grazie alla musica del Komandante, confluisce in un solo crogiuolo: musica strumentale allo stato puro.

L’idea del progetto è nata dopo il successo della versione strumentale di “Sally”, dall’album “Italian Spirit”, che ha ricevuto l’apprezzamento dello stesso Vasco. Oltre ad aver condiviso nelle scorse settimane un post, il rocker ha pubblicato anche una storia dedicata all'album “Kind of Vasco”.

Marco Vezzoso e Alessandro Collina, che hanno iniziato a fare musica insieme nel 2014, hanno all’attivo cinque album, numerosi concerti tra Francia e Italia e diversi tour internazionali. Nel 2015 il primo tour in Giappone,. Nel 2017, un lungo tour estivo li ha portati ad esibirsi in Cambogia, Indonesia e nuovamente in Giappone, con un concerto di chiusura a Tokyo. Negli anni a seguire hanno girato tra Indonesia, Malesia, Repubblica Ceca, Norvegia e Cina, dove hanno rappresentato l’Italia al primo Festival Europeo del Jazz a Canton (2019) e Turchia (2020).

Nel 2020 il duo ha pubblicato “Italian Spirit”, un disco che racchiude undici tra le più belle canzoni degli ultimi trent'anni del secolo scorso, rivisitate in chiave acustica. Il duo, insieme al percussionista Andrea Marchesini, ha presentato il disco dal vivo in collegamento streaming per il pubblico di Tokyo.

Questa la tracklist di “Kind Of Vasco”:



CD 1

“Come nelle favole”

"Ogni volta”

“Un mondo migliore”

“Vita spericolata”

“Il mondo che vorrei”

“Rewind”

“Sally (Trio version)”

"Siamo solo noi”



CD 2

“Sally (Duo version)”

“Una splendida giornata”

“Vivere”

“L’una per te”

“Albachiara”

“Un senso”

“Ridere di te”

“E…”