Coldplay: ecco com'è il tour eco-friendly, appena partito

Nel 2019, alla vigilia dell'uscita dell'album "Everyday life", i Coldplay annunciarono lo stop alle loro tournée a tempo indeterminato, in attesa di trovare un modo per fare concerti riducendo di molto l'impatto degli show sull'ambiente. Evidentemente Chris Martin e soci e gli esperti al loro servizio questo modo lo hanno trovato: è partito ufficialmente ieri sera dall'Estadio Nacional di San José, in Costa Rica, il tour di "Music of the spheres", il primo in cinque anni (l'ultima tournée della band di "Fix you" era quella in supporto all'album "A head full of dreams", che tenne impegnati i Coldplay sui palchi mondiali tra il 2016 e il 2017), ma soprattutto il primo eco-friendly del gruppo britannico.