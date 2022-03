Milano Marathon, anche quest’anno “Corri per Bene con Rockol”

Dopo il successo delle passate edizioni, anche quest’anno Rockol porterà una squadra di 4 lettori (oppure un lettore con 3 amici) a competere nella staffetta della ventesima edizione della Milano Marathon, in programma per domenica 3 aprile 2022, nell’ambito dell’iniziativa “Corri per Bene con Rockol” organizzata in collaborazione con l’Associazione CAF (https://sostieni.associazionecaf.org/ ) che da oltre 40 anni accoglie e cura minori vittime di abusi e gravi maltrattamenti.