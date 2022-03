U2, voci: "J.J. Abrams girerà una serie sulla band"

È boom di biopic e serie dedicate a band e artisti che hanno fatto la storia della musica pop e rock? Gli U2 non restano a guardare. Secondo quanto riferito da alcune testate statunitensi molto vicine ad ambienti hollywoodiani come Variety, Deadline e lo stesso Hollywood Reporter, è attualmente in fase di lavorazione una serie tutta dedicata alla storia del gruppo capitanato da Bono Al progetto starebbe lavorando una squadra di superstar: dietro la cinepresa ci sarebbe J.

J. Abrams, regista noto ai più per essere l'ideatore della serie tv "Alias" e per aver diretto film come "Mission: Impossible III" e gli episodi settimo e nono di "Star Wars", mentre la sceneggiatura porterebbe la firma di Anthony McCartney, già dietro al successo di "Bohemian Rhapsody", il film che nel 2018 raccontò sul grande schermo l'ascesa di Freddie Mercury e dei suoi Queen.

La serie, prodotta dalla Bad Robot Productions dello stesso Abrams, dovrebbe uscire su Netflix (non si parla ancora di date, però). Secondo quanto riferito dall'Hollywood Reporter, gli U2 avranno un ruolo da protagonisti nelle lavorazioni della serie, che seguiranno direttamente, supervisionando tutte le scelte del regista e degli sceneggiatori.

Il nome degli U2 andrebbe ad aggiungersi così all'elenco delle rock band che negli anni hanno visto la loro carriera essere trasformata in una serie o in un film. È attesa prossimamente proprio su Netflix il film sulla storia dei Ramones, ispirato a "I slept with Joey Ramone", il libro di memorie scritto nel 2009 dal fratello di Joey Ramone, il frontman del gruppo, Mickey Leigh. La regia è di Jason Orley: il protagonista sarà interpretato dal 28enne attore americano Pete Davidson (nuovo fidanzato di Kim Kardashian, contro il quale si sta scagliando da settimane, in tutti i modi, l'ex marito dell'imprenditrice, Kanye West), che nel 2019 impersonò il produttore Tom Zutaut in "The Dirt", il fim - distribuito sempre da Netflix - sull'ascesa dei Mötley Crüe.

"Pistol", la serie sui Sex Pistols, sarà invece trasmessa da FX della Disney: le riprese sono cominciate un anno fa e la regia, come noto, è di Danny Boyle, il regista di "Trainspotting". Le lavorazioni della serie sono state accompagnate da non poche polemiche. John Lydon, all'epoca voce dei Sex Pistols, ha trascinato in tribunale gli altri ex componenti della band ancora in vita perché contrario, a differenza loro, a concedere l'utilizzo delle canzoni del gruppo negli episodi della serie. Dopo aver perso la battaglia legale, il cantante - oggi 66enne - ha detto: "Ora i Sex Pistols sono diventati di proprietà di Topolino. Capito? Di Topolino. Che strano mondo, quello in cui viviamo".

Il boom del genere è cominciato proprio con "Bohemian Rhapsody": il film di Bryan Singer dedicato a Freddie Mercury (interpretato da Rami Malek, che vinse l'Oscar) e i suoi Queen fece incassare oltre 900 milioni di dollari al botteghino, contro i 55 spesi per realizzarlo. Meno fortunato "Rocketman", il biopic su Elton John di Dexter Fletcher: costò 40 milioni di dollari e ne incassò 195 (però il cantautore britannico si consolò vincendo l'Oscar per la migliore canzone, "I'm gonna love me again"). E mentre Madonna comincia a lavorare al suo, di biopic, cresce l'attesa per "Elvis" di Baz Luhrman, il film sulla parabola artistica e umana del re del rock'n'roll. La pellicola, che vede nel cast Austin Butler nei panni di Elvis e Tom Hanks in quelli dello storico manager, il "colonnello" Tom Parker, sarà presentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes, al via il 17 maggio, per poi uscire nelle sale - comprese quelle italiane - a giugno.