Bono non lasciò andare "With or without you"... per fortuna

Di tutte le canzoni che fanno parte di “The Joshua Tree” (leggi qui la recensione), il primo singolo dell'album pubblicato nel 1987, "With or Without You", potrebbe essere il più vecchio, le sue origini risalgono infatti ai giorni del tour di 'The Unforgettable Fire'. Il cantante degli U2 Bono è stato il principale scrittore della canzone che registrò insieme alla band come demo alla fine del 1985.

Nel 1986 quando iniziarono le sessioni di registrazione per il nuovo album, si erano tutti i membri della band si erano stancati dei suoni e della struttura di "With or Without You". Il chitarrista The Edge, il bassista Adam Clayton e il batterista Larry Mullen Jr. pensavano che la canzone fosse involuta su se stessa. Su consiglio dei co-produttori del disco Brian Eno e Daniel Lanois, la band ci lavorò sopra cercando una soluzione che potesse farla funzionare. Però non ne cavarono nulla di buono quindi la canzone stava per essere scartata. Solo Bono era dubbioso, anche perché ci era legato emotivamente.Aveva scritto il testo sul suo duplice ruolo di rock star e di marito quando andò per la prima volta nel sud della Francia, e sentiva di poter esprimere qualcosa di puro in "With or Without You". Il suo amico Gavin Friday era d'accordo e aiutò Bono a riorganizzare il brano in studio. Friday era convinto che il brano possedesse gli ingredienti per essere un successo. E la chitarra infinita fornita a The Edge da Michael Brook fece il resto.Parlando con il magazine Mojo nel 2008 Daniel Lanois ricordò: "Per “With or Without You” avevamo il ritmo e gli accordi, quindi stavamo testando l'invenzione della chitarra infinita di Michael Brook. Chiesi a Edge solo di suonarci qualcosa. Fece due take, quelle che sono nel mix definitivo di "With or Without You". Bellissimi suoni, stratosferici.”Bono parlando di “With or without you” con Rolling Stone disse: "Fin dall'inizio fu chiaro che questo era speciale. La canzone si apre e scende, e poi ritorna. Tutti nella stanza dissero, 'OK, Edge, vediamo se qui riesci a far esplodere dei fuochi d'artificio'”. E ancora Bono: "Qualcosa come "With or Without You", è una canzone dal suono molto strano... in un certo senso si fa strada nel mondo e questa strana parte di chitarra suonata da Edge con l'Infinite Guitar. Era un disco dal suono insolito".Questa canzone così insolita venne scelta come primo singolo di “The Joshua Tree”, l'introduzione a un nuovo suono della band. Non fu una scelta da poco. The Edge in una intervista concessa alla rivista britannica NME ripensando a quel tempo spiegò: "Ci siamo davvero tormentati su quale sarebbe stato il primo singolo e “With or Without You” fu la scelta ovvia, non perché fosse probabilmente la canzone più commerciale del disco ma poiché era quello che sembra facilitare il passaggio dall'ultima cosa a questo disco, il più semplice".Col senno di poi si può ben affermare che è stata una mossa vincente. "With or Without You" è stato il primo singolo degli U2 a conquistare la prima posizione della classifica negli Stati Uniti ed ancora oggi è una delle canzoni più note della band irlandese che, secondo una statistica di setlist.fm, è la quinta canzone più suonata dal vivo dopo "Pride (In the Name of Love)", "I Will Follow", "Sunday Bloody Sunday" e "Where the Streets Have No Name".