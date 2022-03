Ian Anderson: "Sono Clint Eastwood che suona il flauto in uno..."

In una intervista concessa a Ultimate Classic Rock, il frontman dei Jethro Tull Ian Anderson ha parlato del bassista John Glascock che militò nella band britannica dal 1975 al 1979, anno in cui morì all'età di 28 anni a causa di un difetto congenito della valvola cardiaca. Glascock entrò nei Jethro Tull in sostituzione di Jeffrey Hammond, che lasciò il gruppo per intraprendere la carriera di pittore, e lavorò negli album di studio "Too Old to Rock" n' Roll: Too Young to Die!” (1976), “Songs from the Wood” (1977), “Heavy Horses” (1978) e “Stormwatch” (1979).

Anderson ha ricordato John Glascock con molto affetto e piacere, dicendo che era una persona molto entusiasta e amichevole che amava far festa tutto il tempo. Proprio questo stile di vita gli ha probabilmente nuociuto, a causa dei suoi problemi cardiaci. Caratterialmente era proprio l'esatto opposto di Anderson, per indole più riservato e solitario, per questo si è paragonato ai personaggi portati sullo schermo dall'attore Clint Eastwood.

Questo il pensiero del leader dei Jethro Tull sul suo sfortunato compagno di band: “Penso a John in molti modi diversi, con un misto di stupore e a un essere umano incredibilmente caloroso, appassionato, affettuoso che amava la vita.

Non era il mio genere di persona perché lui era un tipo da party, mentre io sono un solitario, freddo e isolato. Sono Clint Eastwood che suona il flauto in uno Spaghetti Western. Sono una persona a cui non piace interagire particolarmente con l'altra gente, ma questo è un mio difetto. John era una persona molto socievole e amava il divertimento. Amava semplicemente stare insieme alle altre persone e divertirsi, il che, sfortunatamente, ebbe una parte nella sua scomparsa. La sua incapacità di privarsi della componente sociale della sua vita che lo stava portando fuori strada. Dapprima, poiché non stava andando molto bene, ho cercato di scuoterlo e spaventarlo facendogli rinunciare ad alcune di quelle forme di condotte di vita, dopo il suo importante intervento chirurgico al cuore e il suo recupero parziale. John non aveva quel genere di volontà. Amava troppo le persone. Semplicemente, odiava stare da solo, mentre alcuni di noi amano godere della propria compagnia.“.



Ha proseguito ancora: “Io non facevo parte del giro di John o della sua vita sociale, ma era un essere umano caloroso, un ottimo bassista e un buon cantante. Non mi ha mai detto che sapeva cantare fino a quando, purtroppo, era un po' troppo tardi per integrarlo negli album. John era un musicista non istruito, come me, se gli dicevi 'lì suona un mi bemolle', si sarebbe dovuto sedere e contare i tasti per capire dove fosse il mi bemolle. Potrebbe non essere stato così male, ma entrambi eravamo musicisti naturali e privi di istruzione. Aveva un grande orecchio per l'armonia e per capire come funzionava la musica. Non sono sicuro che sarebbe rimasto nei Jethro Tull perché probabilmente la cultura dei Jethro Tull è troppo lontana da quel mondo festaiolo e da quel pastiche idiosincratico del rock'n'roll. Nei Jethro Tull siamo asociali. Siamo nordeuropei, degli impassibili asociali. Non possediamo un grammo di sangue mediterraneo, latino. Semplicemente non siamo così e trovo piuttosto divertente essere un asociale. Mi diverte sempre stare in disparte, la gente pensa che io sia un guastafeste ed ha assolutamente ragione.“