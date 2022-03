I Duran Duran, come i Beatles, suonano sul tetto

Ieri sera i Duran Duran – Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor - per il loro primo concerto del 2022 si sono esibiti sul tetto dell'Aster, un club di Hollywood, posto vicino all'edificio della Capitol Records, per l'occasione illuminato di giallo e blu, i colori della bandiera Ucraina, quale segnale di sostegno al popolo ucraino ora in guerra dopo l'invasione del proprio territorio da parte della Russia il mese scorso.

What a moment on the roof of the Aster with @duranduran and 119 others with “Ordinary World” dedicated to #Ukraine and @capitolrecords lit up with their colors 🙏🏼🇺🇦 pic.twitter.com/wbcTAaQj9a — Luis Antezana (@luckylou_art) March 18, 2022

A proposito del conflitto che sta angosciando l'Europa il bassista del gruppo John Taylor ha lanciato un appello sulla pagina Facebook della band: "Chiediamo ai nostri fan in Russia di aprire i cuori e di sostenere la pace. Tutto noi speriamo che voi possiate tornare in un 'mondo ordinario'".Tra le dodici canzoni proposte dalla band britannica anche "Tonight United", inclusa nell'ultimo album della band, “Future Past” ( leggi qui la recensione ), pubblicato nell'ottobre 2021, oltre a classici del loro repertorio come “Notorious”, “A view to a kill” e “Hungry like the wolf”.

In una recente intervista televisiva con James Corden, la band ha parlato della loro candidatura alla Rock & Roll Hall of Fame di quest'anno. Jon Taylor, scherzando, ha voluto ringraziare Dolly Parton per essersi chiamata fuori ed avere rinunciato alla nomination, inoltre ha fatto un appello agli Eurythmics.

"Vorremmo ringraziare Dolly per aver abbandonato. E se Dave Stewart e Annie Lennox (i due membri degli Eurythmics, ndr) potessero fare lo stesso, sarebbe una buona cosa". Ha aggiunto che i Duran Duran "non hanno davvero" pensato molto alla loro potenziale introduzione, cavandosela con una battuta: "Ci piacciono gli allori, ma non ci piace riposarci sopra".



Oltre a rilasciare commenti sulla possibile introduzione nella Rock and Roll Hall of Fame, i cui candidati saranno annunciati a maggio, hanno anche commentato le voci sul possibile film che racconterebbe la loro storia. Ha detto al proposito il cantante Simon Le Bon: "Ci ho pensato perché ho sentito questi brontolii. Mi piacerebbe molto che Anya Taylor-Joy (l'attrice protagonista della serie televisiva 'La regina degli scacchi', ndr) interpretasse me. (...) Penso che lei sia incredibile e voglio che qualcuno di incredibile interpreti la mia parte". Mentre Roger Taylor, in un clima particolarmente divertente e divertito, ha scelto per la sua parte James Corden, motivando in questo modo la sua scelta: "Grande attore, ha i capelli giusti, perché no?".

Setlist del concerto all'Aster di Hollywood:

1. “A View to a Kill”

2. “Invisible”

3. “All of You”

4. “Notorious”

5. “Come Undone”

6. “Give It All Up”

7. “Pressure Off”

8. “White Lines” (cover di Grandmaster Melle Mel)

9. “Anniversary”

10. “Tonight United”

11. “Ordinary World”

12. “Hungry Like the Wolf”