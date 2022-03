Concerti, Madame annuncia i live estivi

Agli inizi di maggio avrà inizio il 'Madame in tour' della 20enne musicista vicentina Francesca Calearo, meglio nota, per l'appunto, con lo pseudonimo Madame. Ora, ai concerti primaverili nei club, si aggiungono altri live che si terranno all'aria aperta durante l'estate. Sul palco Madame presenterà i brani del suo primo e unico album, “Madame” (leggi qui la recensione) pubblicato nel marzo 2021.

Di seguito il calendario completo di tutti gli appuntamenti::

Indoor

3 MAGGIO 2022 - ALCATRAZ, MILANO (recupero data del 19 dicembre 2021)

4 MAGGIO 2022 - ALCATRAZ, MILANO (recupero data del 20 dicembre 2021)

9 MAGGIO 2022 - TUSCANY HALL, FIRENZE (recupero data del 6 dicembre 2021)

10 MAGGIO 2022 - TUSCANY HALL, FIRENZE

12 MAGGIO 2022 - ALCATRAZ, MILANO

14 MAGGIO 2022 - TEATRO PALAPARTENOPE, NAPOLI (recupero e spostamento venue delle date del 9 e del 10 dicembre 2021 alla Casa della Musica)

17 MAGGIO 2022 - TEATRO DELLA CONCORDIA, TORINO (recupero data del 16 dicembre 2021)

26 MAGGIO 2022 - ATLANTICO LIVE, ROMA (recupero data del 3 dicembre 2021)

27 MAGGIO 2022 - ATLANTICO LIVE, ROMA (recupero data del 4 dicembre 2021)

Outdoor

26 GIUGNO - GOA BOA THE NEXT DAY, GENOVA

5 LUGLIO - ROCK IN ROMA, ROMA

13 LUGLIO - SUONICA FESTIVAL, JESOLO (VE)

14 LUGLIO - GRADO FESTIVAL, GRADO (GO)

16 LUGLIO - COLLISIONI FESTIVAL, ALBA (CN)

22 LUGLIO - PIAZZA DEL POPOLO, OFFIDA (AP)

23 LUGLIO - FORTEZZA MEDICEA, SIENA

28 LUGLIO - ROCCELLA SUMMER FESTIVAL, ROCCELLA JONICA (RC)

30 LUGLIO - ELEPHANT PARK, MARINA DI GINOSA (TA)

10 AGOSTO - ANFITEATRO MARIA PIA, ALGHERO (SS)

I biglietti precedentemente acquistati per le date indoor nei club restano validi per i nuovi spettacoli. I biglietti per le nuove date outdoor nei festival estivi sono disponibili sul circuito Ticketone e nei punti vendita abituali. Info biglietti su www.friendsandpartners.it.