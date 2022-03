Metaverso: anche Deadmau5 tra i finanziatori di Oorbit

Oorbit, start-up britannica focalizzata sulla realizzazione di realtà digitali immersive, ha raccolto 5 milioni di dollari grazie a un round di finanziamento al quale ha preso parte anche Deadmau5, star canadese dell’EDM e da sempre interessato al metaverso, come testimoniano i suoi trascorsi su Fortnite, oltre che alla società condivisa con il collega Plastikman, Pixelynk , le operazioni su Sandbox e la creazione di Oberhasli : la società, che ha spiegato di “aver sviluppato l'unica infrastruttura che unisce esperienze e mondi del metaverso in un unico luogo”, farà debuttare il suo prodotto entro la fine dell’anno in corso.