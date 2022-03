Neil Young e il suo "the greatest guitar rock album ever"

Nella vastissima discografia di Neil Young ci sono diversi “sacri graal”, oggetti e registrazioni inediti oppure difficili da trovare, non ripubblicati per lunghi periodi. Tra questi c’è l’EP "Eldorado": non si tratta di un album inedito come quelli recuperati negli ultimi anni dal rocker, quanto di una pubblicazione abbastanza rara. Venne stampato nel 1989 solo in Australia e Giappone, nel periodo della sua "rinascita" dopo il buio periodo di 5 album con la Geffen. Una entusiastica recensione di “Uncut” disse: “The simple fact is that 'Eldorado" is probably the greatest guitar rock album ever".

Intanto è arrivata sulle piattaforme (ovviamente non su Spotify...) “Cocaine Eyes”: assieme ad "Heavy love" è una delle due canzoni dell'EP mai incluse in altre pubblicazioni, finora erano disponibili solo sui Neil Young Archives. Tutto l’EP verrà ripubblicato a breve per la prima volta in oltre 30 anni nel box "Official Release Series Discs 13, 14, 20 & 21”, che prevede anche la ristampa di “Hawks & Doves” (1980), “Re*Ac*Tor" (1981) “This Note’s for You” (1988).

La rinascita di Neil Young

Gli anni ’80 sono forse il periodo più controverso della carriera di Young, con i 5 dischi pubblicati per la Geffen tra l'82 e l'87 che lo allontanarono tanto dal pubblico quanto dalla critica, tra sperimentazioni elettroniche ("Trans"), rockabilly ("Everybody's rockin), country ("Old ways").

Le cose iniziarono a rimettersi in pista alla fine del decennio: nell’88 uscì “This Note’s for You”, attribuito ai Bluenotes, una big band dedicata ad un "intricately arranged blues" e con una sezione fiati: si fece notare soprattutto per la title-track e il video (diretto da Julien Temple) in cui Young attaccava Michael Jackson, Whitney Houston e in generale i colleghi che si prestavano alla pubblicità.

Young venne bandito da MTV.

Lo stesso anno, il ritorno con Crosby Stills & Nash per "American dream", il secondo album in studio del quartetto a quasi 30 anni da “Deja vù”: la ricezione fu tiepida e lo stesso Young disse “Un bel tentativo che non arrivò al risultato”. Ma la rinascita vera e propria di Young sarebbe arrivata solo nel 1989 con “Freedom”.

Eldorado, "the greatest guitar rock album ever"

Prima del disco - aperto e chiuso da “Rockin’ in the free world”, una delle canzoni simbolo della carriera di Young - arrivò appunto "Eldorado". Stranamente venne pubblicato solo in Asia e Australia: 5 canzoni incise con i Restless, ovvero Chad Cromwell alla batteria e Rick "The Bass Player" Rosas al basso, i Bluetones ridotti ad un power trio. È questo suono secco e diretto che ha fatto amare l’EP ai fan, riportando Neil Young ad un rock semplice, soprattutto in “Cocaine Eyes” ed “Heavy Love”. Le due canzoni sono poi quasi sparite dalla discografia: le altre tre - “Don’t dry”, la cover di “On broadway” ed “Eldorado” - vennero poi incluse in una versione leggermente diversa in “Freedom”, album generalmente inciso con più musicisti e che venne appunto salutato come il ritorno di Neil Young.

Delle canzoni, “Cocaine Eyes” è forse la più leggendaria: si apre con una scarica di feedback, con una conversazione in sottofondo (“That's Loud”, "Sounds good, though”) e prosegue con un’intensità che nella musica di Young non si sentiva da tempo. Si dice che fosse dedicata all’amico/rivale Stephen Stills e alle sue dipendenze durante il periodo di “American dream”