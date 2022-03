Dennis, la storia del primo vincitore (dimenticato) di “Amici”

Nel 2001 “Amici” non si chiama ancora “Amici”, ma “Saranno Famosi”, come l’omonima serie televisiva (il programma cambierà nome nel 2003, per questioni legate proprio ai diritti d’autore).

Non è un’assoluta novità per la tv italiana: all’inizio di quell’anno aveva debuttato anche nel nostro Paese il format neozelandese “Popstars”, la cui prima edizione aveva portato in testa alle classifiche la girl band delle Lollipop. È allo stesso conduttore, Daniele Bossari (al quale subentrerà a programma in corsa Maria De Filippi, che avrebbe fatto negli anni successivi del talent un vero e proprio fenomeno), che Italia 1 affida la guida di “Saranno Famosi”, che nasce come una vera e propria scuola per formare cantanti, ballerini, attori, che si sfidano poi a colpi di note, pirouette e numeri teatrali per vincere un contratto di un anno con le reti Mediaset. A spuntarla, tra i 41 concorrenti, al termine della prima edizione – che dura fino al maggio del 2002, per un totale di otto mesi – sarà Dennis Fantina, 25enne cantante triestino che nelle puntate della fase serale di “Saranno Famosi” conquista tutti con le sue cover di “All night long (All night)” di Lionel Richie, “Smooth” di Santana, “Don’t let me be misunderstood” dei Santa Esmeralda, “La bomba” dei King Africa, “Smoke gets in your eyes” dei Platters, “Greatest love of all” di Whitney Houston, sfoggiando le sue doti canore.

Dopo "Saranno Famosi"

Il futuro di Dennis Fantina, il primo vincitore di quello che diventerà “Amici”, la fucina del pop tricolore degli Anni Duemila e Duemiladieci, da Marco Carta a Gaia, passando per Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Annalisa, i Kolors, Irama, Elodie, Valerio Scanu, Enrico Nigiotti, Pierdavide Carone, i Dear Jack, Briga, Riki, Federica Carta, Emma Muscat (rappresenterà Malta all’Eurovision Song Contest 2022), Sangiovanni, Aka 7even, solo per citarne alcuni, sembra essere già scritto: la Sugar di Caterina Caselli lo mette sotto contratto e pubblica il suo primo album, intitolato semplicemente “Dennis”, contenente pezzi scritti anche da autori come Elisa (fresca vincitrice del Festival di Sanremo con “Luce” – firma per lui “Finché vivrò”) e Mango (è sua “Se non con te”).

Dennis conquista anche il teatro: nel 2003 si aggiudica il ruolo di Danny Zucco, il protagonista del musical “Grease”, nella versione portata in scena dalla Compagnia della Rancia. E poi un singolo dietro l’altro, da “Non è il cuore” a “Fumo negli occhi” (la versione in italiano di “Smoke gets in your eyes”), passando per “Io ti penserò”, “Questa notte ricorderai” e “Se l’amore ha scelto noi”. Ma manca qualcosa: il supporto delle radio, che non passano i pezzi del cantante, che di conseguenza – una ventina di anni prima dello streaming – non sfondano nelle classifiche.

I pregiudizi

D’altronde, nonostante il buon successo negli ascolti della prima edizione di “Saranno Famosi” (la finale arriva a fare il 24,93% di share pari a 5,7 milioni di spettatori), e l’interesse del pubblico, soprattutto quello più giovane, nei confronti degli aspiranti cantanti (il cd della compilation del programma, con le canzoni cantate nel corso delle varie puntate, diventa una sorta di caso discografico – venderà più di 130 mila copie, aggiudicandosi il Disco di platino), sono ancora lontani gli anni in cui l’industria, dalle radio alla stampa, metterà da parte lo scetticismo e i pregiudizi per credere davvero nel programma di Maria De Filippi.

Quando nel 2005, tre anni dopo la vittoria a “Saranno Famosi”, proverà a presentarsi con “Non basti tu” in gara al Festival di Sanremo – peraltro nemmeno tra i big, dove quattro anni più tardi accederà invece direttamente Marco Carta, un anno dopo la vittoria alla settima edizione di “Amici”, ma tra i “giovani” – Dennis Fantina verrà scartato dall’allora direttore artistico Paolo Bonolis. In compenso il secondo album “Io credo in te”, prodotto da Fio Zanotti, Massimo Luca e lo stesso cantante triestino, venderà 40 mila copie, aggiudicandosi così il Disco d’oro. E nel 2006 Fantina riesce a conquistare una nuova popolarità partecipando ad un altro show televisivo: “Notti sul ghiaccio”, condotto da Milly Carlucci, dove si classificherà secondo.

Che fine ha fatto?

Vent’anni dopo la vittoria a “Saranno Famosi” cosa rimane, di Dennis Fantina? L’ultimo album del cantante (visto l'anno scorso tra i concorrenti di "Tale e quale show"), “Buone sensazioni”, risale al 2007. Da allora la popolarità del primo vincitore di “Amici” è andata via via scemando, tanto da spingere Dennis – che comunque ha continuato a portare avanti la sua attività, tra esibizioni sui palchi dei piccoli locali e feste in piazza – ad accettare nel 2015 l’invito degli autori di “The Voice” a rimettersi in gioco, presentandosi alle audizioni del talent di Rai2. Clamorosamente, nessuno dei quattro giudici – Roby e Francesco Facchinetti, J-Ax, Noemi e Piero Pelù – si girerà, decretandone subito l’eliminazione.