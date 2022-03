IFPI apre nuovi uffici a Singapore

L’International Federation of the Phonographic Industry ha aperto un nuovo ufficio a Singapore, uno dei principali centri finanziari del mondo e hub commerciale di riferimento per l’estremo oriente: il nuovo presidio, che sarà diretto dal responsabile di area Simon Seow, è “figlio” della ristrutturazione delle proprie attività elaborata dall’associazione nell’area, nell’ambito della quale l’ufficio di Pechino coordinerà le attività su Hong Kong, con gli uffici di Giappone, Corea, Australia, India e Nuova Zelanda in collegamento diretto con la sede centrale di Londra. Seow, che riporterà alla ceo dell’associazione Frances Moore, avrà il compito di guidare le operazioni su uno dei più grandi mercati emergenti locali, dopo - secondo l’ultimo report globale della stessa IFPI - a fine 2020 il volume d’affari del comparto era cresciuto del 9,5% su base annua a 63,4 milioni di dollari.