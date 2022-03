Spotify insegue blockchain e NFT

Così come la quasi totalità delle aziende dell’industria dell’intrattenimento, anche Spotify si sta attivando per non farsi trovare impreparata dall’irruzione delle nuove tecnologie sulle dinamiche del settore: come riferito dal Financial Times la piattaforma svedese quotata a Wall Street starebbe elaborando una road map per integrare al proprio servizio la tecnologia blockchain e l’utilizzo dei NFT.