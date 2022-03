Quando uno dei Doors recitò in “Beverly Hills 90210”

Cosa c’entrano i Doors con “Beverly Hills 90210”, la popolare serie televisiva degli anni Novanta creata dai produttori Aaron Spelling e Darren Star? Apparentemente nulla, se non il fatto che nel 1992 il batterista della band un tempo guidata da Jim Morrison, John Densmore, recitò in un episodio della nota serie con protagonisti Brandon (Jason Priestley), Brenda (Shannen Doherty), Dylan (Luke Perry), Kelly (Shannen Doherty), Andrea (Gabrielle Carteris), Steve (Ian Ziering), Donna (Tori Spelling) e David (Brian Austin Green).

Dopo la sua esperienza con i Doors, nel 1973 Densmore formò insieme a Robby Krieger, già chitarrista nella formazione di “Light my fire”, un gruppo musicale chiamato Butts Band. Con all’attivo due album, la band si sciolse due anni più tardi e successivamente John decise di dedicarsi anche ad altre attività oltre al rock and roll. Nel 1984 John Densmore debuttò quindi come attore a La MaMa Theatre di New York e iniziò a occuparsi di teatro, dedicandosi sia alla recitazione che alla composizione di musiche per gli spettacoli (fra le altre cose, nel 1985 vinse un LA Weekly Theater Award per le musiche di “Methusalem” diretto da Tim Robbins), oltre a ricoprire il ruolo di co-produttore in diverse occasioni. Tra le sue esperienze come attore rientrano inoltre numerose partecipazioni a programmi televisivi e uno dei suoi ruoli più memorabili, dopo aver interpretato se stesso nella sitcom “Square Pegs” con Sarah Jessica Parker come batterista della band di Johnny Slash, è stato quello di Ben in “Beverly Hills 90210”.

John Densmore apparve nella serie incentrata sulle vicende dei due gemelli Brandon e Brenda Walsh e dei loro amici recitando nel ventitreesimo episodio della seconda stagione intitolato “Cardio funk” (in italiano “La regina del surf”). Il batterista dei Doors interpretò Ben, sponsor di Dylan McKay (interpretato dal compianto Luke Perry, scomparso nel 2019) durante il suo percorso negli alcolisti anonimi.